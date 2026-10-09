Çin'de bir restoran sahibi iki çalışanına BMW hediye etti

·73·Dünya
Çin'de bir restoran sahibi iki çalışanına BMW hediye etti

Çin'in Henan eyaletindeki Jiaozuo şehrinde bir restoran sahibi, çalışanlarına yeni BMW otomobiller hediye etti. Bununla, çalışanlarının kötü havalarda işe elektrikli scooter ile gelmek zorunda kalmamalarını istedi. Bu konuda Oxu.Az yayını haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, Eylül ayı sonunda Ma Yanli adlı kadın girişimci, restoran çalışanlarının her gün işe elektrikli scooter ile geldiğini, özellikle hava kötüleştiğinde yolda zorlandıklarını fark etti.

Bunun üzerine işinde üstün başarı gösteren çalışanlarını ödüllendirmeye karar verdi. Girişimci kadın, onlara yeni otomobiller almaya ve araç masraflarının tamamını karşılamaya karar verdi.

Haberde, "Toplantı sırasında yönetici beklenmedik bir şekilde çalışanları doğrudan BMW galerisine götürdü. Otomobillerin ücreti önceden tamamen ödenmişti" ifadeleri yer aldı.

Ma Yanli'ye göre, tüm çalışanların katkısı olmadan restoranı geliştirmek mümkün değil. South China Morning Post gazetesinin belirttiğine göre, otomobiller restoranın en iyi performans gösteren iki çalışanına verildi.

Edinilen bilgilere göre, her bir otomobilin fiyatı 45 bin dolar, yani yaklaşık 20 milyon 222 bin Kazak tengesi değerindeydi.

Ma YanliBMWHenan EyaletiJiaozuo ŞehriÇin
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erişte kutusundan canlı fare yavrusu çıktı: Müşteri şoktaErişte kutusundan canlı fare yavrusu çıktı: Müşteri şokta13 Eylül 10:34Tatlıda karınca kullanan ünlü şef hapis cezasıyla karşı karşıyaTatlıda karınca kullanan ünlü şef hapis cezasıyla karşı karşıya22 Temmuz 15:29Hindistan'daki gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyorHindistan'daki gizemli restoran: Müşteriler mezarlar arasında yemek yiyor2 Eylül 22:24Dev “ızgara çarkı” videosu restoranın kapanmasına neden olduDev “ızgara çarkı” videosu restoranın kapanmasına neden oldu4 Ağustos 16:31Erdoğan zirve sonrası sıra dışı bir hediye verdi: Avrupalı liderler saklamakta zorlandıErdoğan zirve sonrası sıra dışı bir hediye verdi: Avrupalı liderler saklamakta zorlandı9 Temmuz 18:36Kiev'deki “Özbek Pilavı №1” Restoranı Füze Saldırısında YıkıldıKiev'deki “Özbek Pilavı №1” Restoranı Füze Saldırısında Yıkıldı3 Temmuz 15:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?