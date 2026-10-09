Çin'de bir restoran sahibi iki çalışanına BMW hediye etti

Çin'in Henan eyaletindeki Jiaozuo şehrinde bir restoran sahibi, çalışanlarına yeni BMW otomobiller hediye etti. Bununla, çalışanlarının kötü havalarda işe elektrikli scooter ile gelmek zorunda kalmamalarını istedi. Bu konuda Oxu.Az yayını haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, Eylül ayı sonunda Ma Yanli adlı kadın girişimci, restoran çalışanlarının her gün işe elektrikli scooter ile geldiğini, özellikle hava kötüleştiğinde yolda zorlandıklarını fark etti.

Bunun üzerine işinde üstün başarı gösteren çalışanlarını ödüllendirmeye karar verdi. Girişimci kadın, onlara yeni otomobiller almaya ve araç masraflarının tamamını karşılamaya karar verdi.

Haberde, "Toplantı sırasında yönetici beklenmedik bir şekilde çalışanları doğrudan BMW galerisine götürdü. Otomobillerin ücreti önceden tamamen ödenmişti" ifadeleri yer aldı.

Ma Yanli'ye göre, tüm çalışanların katkısı olmadan restoranı geliştirmek mümkün değil. South China Morning Post gazetesinin belirttiğine göre, otomobiller restoranın en iyi performans gösteren iki çalışanına verildi.

Edinilen bilgilere göre, her bir otomobilin fiyatı 45 bin dolar, yani yaklaşık 20 milyon 222 bin Kazak tengesi değerindeydi.