Mariya Zaharova, Batı’nın Jeopolitik Amaçları Hakkında Açıklama Yaptı

·1·Dünya
Mariya Zaharova, Batı’nın Jeopolitik Amaçları Hakkında Açıklama Yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda Moskova’nın tutumunu açıkladı. Zaharova, Ukrayna için böyle bir güvenceyi yalnızca Rusya’nın sağlayabileceğini söyledi. Bu açıklama, 20 Ağustos’ta düzenlenen brifingde yapıldı.

«Güvence Rusya olabilir»

Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu konudaki tutumunu defalarca dile getirdiğini belirtti.

«Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tek garantörü yalnızca Rusya olmuştur ve olabilir».

Diplomatın açıklaması, Rusya’nın Ukrayna konusunda müzakereler ve güvenlik garantilerine ilişkin tutumu bağlamında yapıldı.

Zaharova, Batı politikasını sert bir dille değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik tutumunu da eleştirdi. Ona göre Ukrayna, Batı için bağımsız ve ekonomik açıdan gelişmiş bir devlet olarak önem taşımıyor.

Zaharova, kendi yorumuna göre Batı’nın Ukrayna’ya ilgisinin esas olarak pragmatik ve jeopolitik amaçlara yönelik olduğunu söyledi.

«Ukrayna, Batı’nın ne bağımsız ne de refah içinde bir devlet olarak işine yarıyor».

Zaharova, Batı Ukrayna’yı tam da böyle bir devlet olarak önemseseydi politikasının farklı olacağını söyledi.

Moskova, Batı’nın amaçlarını nasıl değerlendiriyor?

Zaharova, Batı’nın Ukrayna topraklarını Rusya’ya karşı jeopolitik baskı aracı olarak kullandığı yönündeki tutumunu dile getirdi.

Zaharova, Moskova’nın Batı politikasını Ukrayna’nın kaynaklarından yararlanmaya ve Rusya’ya yönelik riskleri artırmaya dönük bir strateji olarak gördüğünü belirtti.

Bu, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna savaşı ve Batı’nın bu savaştaki rolüne ilişkin resmî tutumudur.

«Ukrayna’nın geleceği önceden belirlenmiş»

Zaharova, Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı yardımı da eleştirdi. Ona göre kaynaklar sınırlı ve Batı, Ukrayna’daki mevcut siyasi sistemin geleceği konusunda yeterince kaygı taşımıyor.

Kiev’deki mevcut yönetimi «neo-Nazi rejim» olarak nitelendiren Zaharova, bu yönetimin geleceğinin «önceden belirlenmiş» olduğunu ifade etti.

Açıklamalar müzakereler sürerken yapıldı

Zaharova’nın söz konusu açıklamaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme ve gelecekteki güvenlik garantileri konularının görüşüldüğü bir dönemde yapıldı.

Bununla birlikte, Rusya’nın «Ukrayna’nın egemenliğinin garantörü» olacağı yönündeki tutumu, Moskova’nın siyasi açıklamasıdır. Ukrayna ve Batı ülkeleri bu konuda farklı tutumlara sahip.

Mariya ZaxarovaRusyaUkraynaVladimir PutinRusya Dışişleri Bakanlığı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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