Gelini görünce bayılan damat: düğünde beklenmedik anlar (video)

Endonezya'da düzenlenen bir düğün töreni sırasında beklenmedik ve biraz komik bir olay yaşandı; damat, gelini ilk gördüğü anda baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Olay anında gelin, arkası dönük olan damada yavaşça yaklaşır. Törenin en heyecanlı anlarından biri olan damadın gelini ilk kez görme vakti geldiğinde, damat yavaşça döner ve gelinin yüzüne bakar. O anda damat gözlerini bir mendille kapatır ve birkaç saniye sonra aniden yere düşer.

Çevredeki insanlar bu duruma şaşırırken, bazıları hemen damada yardım etmek için koşar. Olay kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak çeşitli tartışmalara neden oldu.

Yorumlarda ise görüşler çeşitlilik gösterdi: Bazı kullanıcılar damadın çok zayıf olduğunu belirterek, kansızlık veya halsizlik nedeniyle bayılmış olabileceğini yazdı. Diğerleri ise şaka yollu, “Gelin henüz yüzünü yıkamadan böyle olduysa, yıkadıktan sonra ne olurdu?” şeklinde komik yorumlar bıraktı.

Her halükarda, bu sıra dışı olay hem düğün konukları hem de internet kullanıcıları için uzun süre hatırlanacak anılardan biri haline geldi.