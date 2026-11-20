Özbekistan vatandaşları için Hırvatistan'da inşaat sektöründe çalışma fırsatı doğdu. Dış Çalışma Göçü Ajansı, bu ülkede çalışmak isteyen uzmanlar için beş açık pozisyon duyurdu. İşveren, çalışanlara aylık 1000 avro maaş, ücretsiz konaklama ve yemek masrafları için ek ödenek teklif ediyor. Konuyla ilgili açıklama ajansın basın servisi tarafından yapıldı.

Açıklamaya göre, pozisyonlar inşaat işçileri ve özel makine operatörleri için ayrılmıştır. Toplamda beş adayın işe alınması planlanmaktadır. Aylık maaş, vergi ve zorunlu kesintiler yapıldıktan sonra 1000 avro olarak belirlenmiştir.

Çalışma süresi haftalık 40 saat olarak belirlenmiştir. Belirlenen sürenin üzerinde çalışanlara yüzde 30 oranında fazla mesai ücreti ödenecektir. İş sözleşmesi başlangıçta 12 aylık yapılacak olup, daha sonra uzatılma imkanı bulunmaktadır. Maaşlar her ay banka aracılığıyla çalışanların hesaplarına yatırılacaktır.

Adaylardan beklenen şartlar nelerdir?

Hırvatistan'daki açık pozisyonlara başvuracak adayların aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

25 ile 45 yaş arasında olmak;

İlgili alanda ortaöğretim mesleki eğitimine sahip olmak;

İnşaat sektöründe en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak;

Orta seviyede İngilizce bilmek;

Sağlık kontrolünden geçmiş ve çalışma faaliyetlerini yerine getirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

Ayrıca, Hırvatça dilini A1 seviyesinde bilmek adaylar için ek bir avantajdır.

İşveren, çalışanlara ücretsiz konaklama sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, yemek masraflarını karşılamak amacıyla aylık 80 avro tutarında ödenek verilecektir.

İşe alım süreci birkaç aşamada gerçekleştirilecektir. Adaylar, sundukları özgeçmiş ve video sunumlarına göre değerlendirilecektir. Bir sonraki aşamada ise çevrimiçi mülakat yapılacaktır. Seçim süreci 1 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecektir.