Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Ev sahibi ülke, turnuvadaki ilk madalyasını sadece kazanmakla kalmadı; Muhammadjon Masharipov finalde güçlü rakibini mağlup ederek Özbekistan heyetine ilk altın madalyayı getirdi.

-60 kg kategorisinde mücadele eden Özbek judocu, turnuva boyunca birçok güçlü rakibini geride bıraktı. Finale giden yolda Çin, Moğolistan, Brezilya ve Tacikistan temsilcileri ona engel olamadı.

Finale kadar dört rakip, final maçında ise ABD temsilcisi

Muhammadjon Masharipov turnuvaya güven verici bir başlangıç yaptı. İlk olarak Çinli ve Moğol judocuları mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ardından Brezilya ve Tacikistan temsilcileri de Özbek sporcunun galibiyet serisini durduramadı.

Altın madalya için yapılan final mücadelesinde Masharipov, ABD temsilcisi Jonathan Yang ile karşılaştı. Amerikalı judocu, büyükler kategorisindeki Grand Prix turnuvalarında madalya kazanmış ciddi bir rakipti.

Ancak final müsabakasında Muhammadjon, yeteneğini ve üstünlüğünü ortaya koyarak galip geldi. Böylece Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Özbekistan heyeti için önemli bir başlangıç

Masharipov'un zaferi sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda ev sahibi ülke için turnuvadaki önemli bir olay oldu. Taşkent'te düzenlenen dünya şampiyonasında Özbekistan milli takımına ilk madalyayı ve ilk altın ödülü kazandırdı.

Bu sonuç, kendi evinde yarışan diğer genç Özbek judocular için de büyük bir moral kaynağı olabilir. Artık taraftarlar, milli takımın bir sonraki performanslarını ve diğer ağırlık kategorilerindeki sonuçları merakla bekliyor.

Muhammadjon Masharipov, Taşkent'teki Dünya Şampiyonası'na altın madalya ile giriş yaptı. Onun zaferi, turnuvanın ilk günlerinden itibaren Özbek judosuna büyük bir bayram havası getirdi.