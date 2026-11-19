Özbekistan plaj futbolu milli takımı için 2026 Asya Kupası'ndaki ilk maç talihsiz bir şekilde sona erdi. Tayland'da düzenlenen kıta şampiyonasının ilk turunda temsilcilerimiz, Umman milli takımına 0-9 mağlup oldu. Maçın en dikkat çekici anlarından biri, rakip kalecinin sahanın ortasından attığı isabetli gol oldu.

C Grubu'nda oynanan karşılaşmada Ummanlı oyuncular ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele aldı. Özbekistan milli takımı ise rakip ataklarına karşılık vermekte ve skoru değiştirmekte zorlandı.

Umman kaptanı skoru açtı, kaleci ise gol attı

Maçtaki ilk gol dördüncü dakikada geldi. Umman milli takımı kaptanı Halid Al-Oraymi, kullandığı serbest vuruşu gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Dört dakika sonra sahadaki en beklenmedik anlardan biri yaşandı. Umman kalecisi Majid Al-Affari kalesini terk ederek orta sahaya kadar ilerledi ve ceza sahası dışından topu Özbekistan kalesinin üst köşesine gönderdi.

Kalecinin bu vuruşu rakip takım için ağır bir darbe oldu. Ummanlılar, maçın henüz başlarında farklı bir skor avantajı yakalamak için zemin hazırladı.

İkinci yarıda da durum değişmedi

Özbekistan milli takımı ikinci yarıda da rakip ataklarını durdurmakta zorlandı. Ummanlı oyuncular dört kez daha fileleri havalandırarak skoru 6-0'a getirdi.

Bu devredeki gollerden biri talihsiz bir pozisyon sonrası geldi. Özbekistanlı Amal Uvraimov'un kendi kalecisine gönderdiği hatalı pas beklenmedik bir şekilde ağlarla buluştu. Sonuç olarak rakip takım bir gol daha kazanarak farkı açtı.

Üçüncü yarıda da Umman durmadı

Karar verici üçüncü yarıda da Umman milli takımı hücum futbolunu sürdürdü. Musallam Al-Araymi iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Ayrıca ikinci devre öncesinde gol atan Sami Al-Bulushi, maçı duble ile tamamladı. Sonuç olarak Umman milli takımı 9-0'lık farklı bir galibiyete ulaştı.

Özbekistan'ı iki önemli maç daha bekliyor

İlk turdaki mağlubiyetin ardından Özbekistan milli takımı, grup aşamasındaki kalan iki maçta sonucu iyileştirmeye çalışacak.

Takımımız 21 Kasım'da BAE milli takımına karşı oynayacak. Maç Kazakistan saatiyle 13:30'da başlayacak.

Grup aşamasındaki son rakip ise Suudi Arabistan olacak. Bu karşılaşma 23 Kasım saat 16:30'a planlandı.

Umman karşısındaki 0-9'luk mağlubiyet milli takım için ciddi bir uyarı oldu. Şimdi temel görev, hatalardan ders çıkarmak, sonraki maçlarda daha güvenli bir oyun sergilemek ve grup aşamasını onurlu bir şekilde tamamlamaktır.