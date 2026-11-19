Kazakistan'ın Çimkent şehrinde düzenlenen Alash Pride FC 136 × Mangu 6 turnuvasında Özbek MMA dövüşçüsü Saidjon Yo‘lchiyev önemli bir galibiyet elde etti. Kazakistanlı Imangali Abdikayim'i ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etti. Ancak maçın bitişiyle ilgili durum taraftarların dikkatini çekti: Mağlup olan sporcuya oktagonun içinde acil tıbbi müdahale yapılması gerekti.

Sports.kz'nin haberine göre, iki ülke takımları arasındaki rekabet kapsamında gerçekleştirilen bu müsabaka horoz sıklet kategorisinde düzenlendi.

İlk rauntta belirleyici vuruş

Saidjon Yo‘lchiyev maçın daha ilk raundunda inisiyatifi ele aldı. Özbek sporcu sağ eliyle kısa ama isabetli bir vuruş yaparak rakibini yere serdi.

Ardından Yo‘lchiyev, yerde kalan Abdikayim'in kafasına bir darbe daha indirdi. Durumu gözlemleyen hakem maçı durdurmaya karar verdi ve Özbek dövüşçünün teknik nakavtla kazandığını ilan etti.

Böylece müsabaka planlanan süreden önce sona erdi. Yo‘lchiyev rakibine maça devam etme şansı bırakmadı.

Kazak dövüşçüye oktagonda tıbbi müdahale yapıldı

Müsabaka durdurulduktan sonra Imangali Abdikayim'in durumu doktorların dikkatini gerektirdi. Sağlık ekipleri oktagona girerek Kazak sporcuya doğrudan saha içinde müdahale etti.

Bu durum maçın en endişe verici anı oldu. Ancak sporcunun sonraki durumu, teşhisi veya hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığına dair henüz ek bir bilgi verilmedi.

Saidjon Yo‘lchiyev yenilmezlik serisini sürdürdü

Bu galibiyetin ardından Saidjon Yo‘lchiyev profesyonel MMA kariyerindeki yenilmezlik unvanını korudu. Rekoru 3-0 oldu.

Imangali Abdikayim ise kariyerindeki ilk mağlubiyetini aldı. Kazak dövüşçünün güncel istatistiği 2-1.

Çimkent'teki müsabaka, Özbek ve Kazak dövüşçüler arasındaki rekabetin bir başka ilginç bölümü oldu. Yo‘lchiyev için ise bu galibiyet profesyonel kariyerinde önemli bir adım teşkil etti. Şimdi taraftarlar, bir sonraki rakibinin kim olacağını ve yenilmezlik serisini ne kadar uzatabileceğini merakla bekliyor.