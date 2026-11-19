Real Madrid'in önemli oyuncularından biri olan Aurélien Tchouaméni, uzun yıllar daha takımda kalacak. Fransız orta saha oyuncusu, 'Los Blancos' ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattı. Futbolcunun kendisi ise bu kararı büyük bir heyecan ve minnetle karşıladığını gizlemedi.

Tchouaméni için Santiago Bernabéu'da top koşturmak sadece kariyerinin bir parçası değil. Real Madrid'in onurunu korumanın ve kulüple yeni bir tarih yazmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguluyor.

Tchouaméni, Real Madrid ile birkaç yıl daha anlaştı

Aurélien Tchouaméni, 2022 yazından bu yana Madrid kulübünün formasını giyiyor. Geçen süre zarfında takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.

Fransız orta saha oyuncusu, Real Madrid formasıyla 205 maça çıktı ve takımıyla sekiz kupa kazandı. Bunlar arasında UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu gibi prestijli unvanlar da bulunuyor.

Yeni anlaşmaya göre Tchouaméni, 30 Haziran 2032'ye kadar Madrid ekibinde kalacak. Bu durum, kulübün oyuncuya olan güvenini ve onu uzun vadeli planlarında kilit bir noktada gördüğünü gösteriyor.

“Bu yola devam etmek tarif edilemez duygular uyandırıyor”

Sözleşme uzatıldıktan sonra Tchouaméni, sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi. Real Madrid'deki kariyerine devam etme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Real Madrid'in onurunu korumak, Madridliler için Santiago Bernabéu'da ve dünyanın herhangi bir yerinde top koşturmak büyük bir ayrıcalık.”

“Bu yola devam etme fırsatı bende tarif edilemez duygular uyandırıyor. Güven ve destek için herkese teşekkürler! Son yıllarda birlikte yaşadığımız tüm harika anları sevgiyle hatırlıyorum. Ancak her şeyden önce, bizi bekleyen geleceği düşünüyorum. Çünkü birlikte daha yazacak çok yeni sayfamız var,” diye yazdı Fransız futbolcu.

Real Madrid, gelecek planlarında Tchouaméni'ye güveniyor

205 maç ve sekiz kupa; Tchouaméni'nin Madrid'deki kariyeri boyunca elde ettiği başarılar. Şimdi ise önünde birkaç yıllık büyük bir sorumluluk daha var.

Yeni sözleşme, oyuncunun kulüpteki geleceğine dair netlik sağlarken, Real Madrid için de kadro istikrarını sağlama yolunda önemli bir adım oldu. Tchouaméni ise geçmiş başarılarla yetinmek istemiyor.

Mesajındaki en önemli nokta da bu: Fransız orta saha oyuncusu geride kalan kupaları değil, birlikte yazılacak yeni tarihi düşünüyor. Yani Tchouaméni ve Real Madrid'in hedefleri henüz bitmedi.