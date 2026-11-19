Grand Theft Auto VI etrafındaki heyecan, satış sonuçlarıyla da devam ediyor. Analistlerin ilk tahminlerine göre, Rockstar Games'in yeni oyunu piyasaya çıktığı ilk 24 saatte 1,84 milyar dolar civarında gelir elde etmiş olabilir. Eğer bu rakamlar doğrulanırsa, GTA VI video oyunu pazar tarihinin en büyük çıkışlarından biri olacak.

Paylaşılan verilerde oyunun ilk günde 19 milyondan fazla kopya sattığı belirtiliyor. Bu sonuç, 2013 yılında rekor kıran GTA V'in performansının iki katından fazla olabilir. Ancak şu an için bu rakamları Take-Two Interactive şirketinin resmi mali raporuyla doğrulanmış sonuçlar olarak kabul etmek doğru değildir.

İlk 24 saatte 19 milyondan fazla kopya mı satıldı?

Piyasa analistlerine dayandırılan hesaplamalara göre, GTA VI'nın piyasaya sürüldüğü ilk günde yaklaşık 19,05 milyon kopya satıldı. Bu temelde oyunun geliri 1,84 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.

Bu rakamlar doğruysa, GTA VI sadece video oyunları değil, aynı zamanda küresel eğlence endüstrisindeki en başarılı çıkışlardan biri olabilir. Böyle bir sonuca ulaşmak için oyunun yoğun ilgi, ön siparişler ve çıkış günündeki satın almalar açısından olağanüstü bir talebe sahip olması gerekir.