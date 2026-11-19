GTA VI ilk günde 1,84 milyar dolar mı kazandı? Oyun endüstrisinde rekor sonuç
Grand Theft Auto VI etrafındaki heyecan, satış sonuçlarıyla da devam ediyor. Analistlerin ilk tahminlerine göre, Rockstar Games'in yeni oyunu piyasaya çıktığı ilk 24 saatte 1,84 milyar dolar civarında gelir elde etmiş olabilir. Eğer bu rakamlar doğrulanırsa, GTA VI video oyunu pazar tarihinin en büyük çıkışlarından biri olacak.
Paylaşılan verilerde oyunun ilk günde 19 milyondan fazla kopya sattığı belirtiliyor. Bu sonuç, 2013 yılında rekor kıran GTA V'in performansının iki katından fazla olabilir. Ancak şu an için bu rakamları Take-Two Interactive şirketinin resmi mali raporuyla doğrulanmış sonuçlar olarak kabul etmek doğru değildir.
İlk 24 saatte 19 milyondan fazla kopya mı satıldı?
Piyasa analistlerine dayandırılan hesaplamalara göre, GTA VI'nın piyasaya sürüldüğü ilk günde yaklaşık 19,05 milyon kopya satıldı. Bu temelde oyunun geliri 1,84 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.
Bu rakamlar doğruysa, GTA VI sadece video oyunları değil, aynı zamanda küresel eğlence endüstrisindeki en başarılı çıkışlardan biri olabilir. Böyle bir sonuca ulaşmak için oyunun yoğun ilgi, ön siparişler ve çıkış günündeki satın almalar açısından olağanüstü bir talebe sahip olması gerekir.
Ancak 19,05 milyon kopya ve 1,84 milyar dolar hakkındaki bilgiler resmi olarak doğrulanmış istatistikler değil, analistlere atfedilen tahminler olarak görülmelidir.
GTA V rekoru ikiye katlanabilir
GTA VI'nın olası sonucu, önceki bölüm olan Grand Theft Auto V ile karşılaştırıldığında daha etkileyici görünüyor.
2013 yılında piyasaya sürülen GTA V'in ilk 24 saatte yaklaşık 800–815 milyon dolar gelir elde ettiği açıklanmıştı. Bu sonuç, o dönemde video oyunu endüstrisi için rekor göstergelerden biriydi.
Yeni bölümün 1,84 milyar dolarlık olası sonucu, GTA V'in çıkış rakamından iki kat daha yüksek. Bu karşılaştırma, GTA VI etrafındaki ilginin boyutunu hayal etmemizi sağlıyor.
Oyun çıkmadan önce bile milyarlarca dolarlık ilgi olduğu söyleniyor
GTA VI'nın finansal başarısına dair tahminlerde ön siparişler de ayrıca belirtiliyor. Bazı analizlerde ve yayınlarda, oyunun resmi çıkışından önce bile ön siparişler yoluyla 1,5 milyar dolardan fazla gelir topladığına dair bilgiler yer alıyor.
Böyle bir gösterge, doğrulanırsa, oyunun çıkış öncesi pazar talebinin de tarihi düzeyde yüksek olduğu anlamına gelir. GTA VI, birkaç yıl boyunca dünya çapında en çok konuşulan video oyunu projelerinden biri oldu.
GTA VI şimdilik sadece konsollarda
Sunulan bilgilere göre, GTA VI şimdilik PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için tasarlandı. Bilgisayarlar için sürüm henüz piyasaya sürülmedi.
Bu durum, analistlerin olası satış sonuçlarını değerlendirirken önemli bir faktör olarak kabul ediliyor. Eğer oyun daha sonra PC platformunda da sunulursa, hedef kitlesi daha da genişleyebilir ve satış rakamları artabilir.
GTA VI ilk haftada 3 milyar dolar kazanabilir mi?
Bazı tahminlere göre, GTA VI'nın ilk haftadaki geliri 3 milyar dolara ulaşabilir. Bu şimdilik analistlerin beklentisi olup doğrulanmış bir mali sonuç değildir.
Eğer bu tahmin gerçekleşirse, GTA VI eğlence endüstrisindeki en büyük ticari çıkışlardan biri olarak tarihe geçebilir. Ancak bunu kesin olarak değerlendirmek için Take-Two Interactive şirketinin resmi verilerinin açıklanması gerekiyor.
Şimdilik GTA VI etrafındaki rakamlar, oyun endüstrisinin ne kadar büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu gösteren analitik tahminler olmaya devam ediyor. Resmi istatistikler ise bu rekor iddiasının gerçek ölçeğini belirlememize olanak tanıyacaktır.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…