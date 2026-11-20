Çinli bilim insanları, saç dökülmesini durdurmak ve yeniden büyümeyi teşvik etmek için yeni bir elektronik tarak icat etti. Detangle adı verilen cihaz, elektrik alanı ve özel bir ilaç yardımıyla saç köklerine etki ediyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, yeni teknolojinin popüler minoksidil ilacından daha etkili olabileceğini gösterdi. Konuyla ilgili haberi The Independent paylaştı.

Çin'deki Beihang Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen cihaz, saç dökülmesinin en yaygın türlerinden biri olan androgen alopesi tedavisinde de yardımcı olabilir. Araştırma sonuçları Nature Communications bilimsel dergisinde yayımlandı.

Elektronik tarak nasıl çalışıyor?

Detangle tarağının dişlerine özel elektrotlar ve ilaç molekülleri yerleştirildi. Cihaz kafa derisine uygulandığında, saç köklerinin bulunduğu bölgede bir elektrik alanı oluşturuyor. Bu durum, ilaç moleküllerinin saç folikülleri üzerindeki etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Denemeler sırasında yeni tarak, saç dökülmesine karşı kullanılan minoksidil ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, standart topikal ilaçların etkinliği yüzde 70 civarındayken, Detangle bir ay içinde neredeyse yüzde 100 sonuç verdi. Ancak bu veriler yalnızca fareler üzerindeki deneylere dayanmaktadır.

Saç dökülmesine karşı mevcut yöntemler