Çin'de saç dökülmesine karşı yüzde 100 sonuç veren tarak geliştirildi
Çinli bilim insanları, saç dökülmesini durdurmak ve yeniden büyümeyi teşvik etmek için yeni bir elektronik tarak icat etti. Detangle adı verilen cihaz, elektrik alanı ve özel bir ilaç yardımıyla saç köklerine etki ediyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, yeni teknolojinin popüler minoksidil ilacından daha etkili olabileceğini gösterdi. Konuyla ilgili haberi The Independent paylaştı.
Çin'deki Beihang Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen cihaz, saç dökülmesinin en yaygın türlerinden biri olan androgen alopesi tedavisinde de yardımcı olabilir. Araştırma sonuçları Nature Communications bilimsel dergisinde yayımlandı.
Elektronik tarak nasıl çalışıyor?
Detangle tarağının dişlerine özel elektrotlar ve ilaç molekülleri yerleştirildi. Cihaz kafa derisine uygulandığında, saç köklerinin bulunduğu bölgede bir elektrik alanı oluşturuyor. Bu durum, ilaç moleküllerinin saç folikülleri üzerindeki etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Denemeler sırasında yeni tarak, saç dökülmesine karşı kullanılan minoksidil ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, standart topikal ilaçların etkinliği yüzde 70 civarındayken, Detangle bir ay içinde neredeyse yüzde 100 sonuç verdi. Ancak bu veriler yalnızca fareler üzerindeki deneylere dayanmaktadır.
Saç dökülmesine karşı mevcut yöntemler
Alopesi yaygın bir sorun olup, erkeklerin yüzde 80'ini yaşamları boyunca etkileyebilmektedir. Bu durum kişinin ruh halini ve yaşam kalitesini de olumsuz etkiler.
Günümüzde saç dökülmesine karşı en popüler ilaçlardan biri minoksidildir. Saç dökülmesini yavaşlatır ve yeni saç çıkışını destekler. Ancak sonuç almak için düzenli kullanım gereklidir. Ayrıca kafa derisinde kaşıntı ve baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir.
Finasterid de alopesinin erken evrelerinde etkili kabul edilir. Ancak depresyon ve cinsel işlev bozukluğu ile ilgili yan etkileri mevcuttur. Saç ekimi cerrahisi ise etkili olsa da ağrılı, pahalı ve cerrahi müdahale gerektiren bir yöntemdir.
Tarak insanlar üzerinde de etkili olacak mı?
Şimdilik Detangle cihazının insanlar üzerinde etkili bir şekilde çalıştığı tam olarak kanıtlanmamıştır. Fareler üzerindeki deneyler ilk aşama olup, elde edilen sonuçlar doğrudan insanlara uygulanamaz.
Bilim insanlarının insanlar üzerinde klinik deneylere başlamadan önce cihazın güvenliğini ve etkinliğini daha detaylı incelemeleri gerekiyor. Bunun için daha birçok bilimsel araştırma gereklidir.
Bu nedenle Detangle şu an için kelliğin kanıtlanmış bir tedavisi değildir. Ancak ilk sonuçlar, saç dökülmesiyle mücadelede yeni bir teknolojinin ortaya çıkabileceğine dair umut veriyor.
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