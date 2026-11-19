Sohbet sırasında Donald Trump, Şi Cinping'i dostu olarak nitelendirerek aralarında «özel ilişkiler» bulunduğunu ve tarafların ikili ilişkileri «adil» bir duruma getirebildiklerini vurguladı.

«ABD ve Çin, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji kaynaklarının sevkiyatını sağlama ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engelleme konusunda ortak çıkarlara sahiptir. Her iki konuda da pozisyonlarımız kesin ve kararlıdır», dedi Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping'den stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardımcı olmasını istedi. Reuters ajansının bildirdiğine göre, bu konu Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında iki ülke liderinin gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmede ele alındı.

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Görüşmelerin ekonomik kısmında ABD Başkanı, Pekin'den Amerikalı çiftçilerin ürünlerini satın almak için ek önlemler almasını talep etme niyetinde olduğunu belirtti. Çin'in «karşılanamaz ihtiyaçları» olduğunu ve ABD'nin bu talebi karşılamaya hazır olduğunu ekledi. Ayrıca liderler Ukrayna'daki çatışmayı da görüştüler; Trump'ın ifadesine göre Pekin de tıpkı Washington gibi savaşın bir an önce sona ermesinden yana.

Görüşmelerin seyri Ana açıklamalar ve detaylar Orta Doğu ve enerji Hürmüz Boğazı'nı açma ve İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda ortak pozisyon Ticaret ve ekonomi Çin tarafından ABD tarım ürünleri alımının artırılması teklifi Ukrayna çatışması Pekin ve Washington'un çatışmanın bir an önce çözülmesinden yana olduğu teyit edildi Üçlü zirve Putin, Trump ve Şi Cinping'in katılımıyla nükleer silah kontrolü, İran, Kuzey Kore ve Ukrayna tartışması

Tarihteki ilk üçlü zirveye bağlanan diyalog

Belirtildiğine göre, Trump ve Şi Cinping görüşmesinin başlaması biraz gecikti. Bunun nedeni, ABD Başkanı'nın Rusya lideri Vladimir Putin ile planlanandan daha uzun süren görüşmesiydi (bu, 2025 Ağustos ayındaki Alaska zirvesinden sonra, Ukrayna'daki durumun da ele alındığı ilk yüz yüze görüşmeleriydi).

İkili görüşmeler sona erer ermez Trump ve Şi Cinping'in yanına Vladimir Putin de katıldı ve böylece ABD, Çin ve Rusya liderlerinin tarihteki ilk üçlü görüşmesi başladı. Bu formatın ana konuları olarak nükleer silahların kontrolü, İran, Kuzey Kore etrafındaki durum ve Ukrayna çatışması belirlendi.

Sizce ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı güvenliği ve enerji arzı konusundaki iş birliği, dünya petrol piyasasını ve Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!