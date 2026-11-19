Müsabakada Özbekistan erkek milli takımı 10, kadın milli takımı ise 8 boksörle yer alacak. Aşağıda milli takımımızın Taşkent'teki dünya kupası final etabı için açıklanan kadrosu yer almaktadır.

Erkekler:

50 kg — Shodiyorjon Melikuziyev

55 kg — Asilbek Jalilov

60 kg — Samandar Olimov

65 kg — Abduraxmon Maxmudjonov

70 kg — Abdullox Madaminov

75 kg — Safarmurod Allaberganov

80 kg — Javohir Ummataliyev

85 kg — Norbek Abdullayev

90 kg — Akmaljon Isroilov

90 kg üzeri — Jahongir Zokirov

Kadınlar:

48 kg — Farzona Fozilova

51 kg — Feruza Kazakova

54 kg — Nigina Uktamova

57 kg — Xumorabonu Mamajonova

60 kg — Sitora Turdibekova

65 kg — Navbaxor Xamidova

70 kg — Aziza Zokirova

80 kg — Ruxshona Parpiyeva

Taşkent'te kıtaların temsilcileri bir araya geliyor

World Boxing Dünya kupasının 2026 final etabı 26 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında Taşkent'te gerçekleştirilecek. Müsabaka, dünya boksunun yeni uluslararası sistemi kapsamındaki önemli turnuvalardan biri olup, farklı ülkelerden güçlü boksörler katılacaktır.

Kazakistan milli takımının da müsabakaya katılması bekleniyor. Ancak komşu ülke temsilcilerinin resmi kadrosu henüz açıklanmadı.

Özbek boksörler için kendi evlerinde önemli bir fırsat

Taşkent'teki final etabı, Özbek boksörler için sadece madalya değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki konumlarını daha da güçlendirme fırsatıdır. Ev sahibi olma faktörü, taraftar desteği ve dünya kupasının prestiji, müsabakaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Şimdi tüm dikkatler 18 boksörümüzün ne derece hazırlık yaptığına, hangi sporcuların finale kadar ulaşacağına ve Özbekistan milli takımının madalya tablosunda nasıl bir sonuç elde edeceğine çevrilecek.

Taşkent'teki dünya kupası final etabı 26 Kasım'da başlıyor. Özbek taraftarlar ise kendi boksörlerinden kendi evlerinde başarılı sonuçlar ve şampiyonluk kürsüleri bekliyor.