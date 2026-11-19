Özbekistan boks milli takımının dünya kupası kadrosu açıklandı
Müsabakada Özbekistan erkek milli takımı 10, kadın milli takımı ise 8 boksörle yer alacak. Aşağıda milli takımımızın Taşkent'teki dünya kupası final etabı için açıklanan kadrosu yer almaktadır.
Erkekler:
50 kg — Shodiyorjon Melikuziyev
55 kg — Asilbek Jalilov
60 kg — Samandar Olimov
65 kg — Abduraxmon Maxmudjonov
70 kg — Abdullox Madaminov
75 kg — Safarmurod Allaberganov
80 kg — Javohir Ummataliyev
85 kg — Norbek Abdullayev
90 kg — Akmaljon Isroilov
90 kg üzeri — Jahongir Zokirov
Kadınlar:
48 kg — Farzona Fozilova
51 kg — Feruza Kazakova
54 kg — Nigina Uktamova
57 kg — Xumorabonu Mamajonova
60 kg — Sitora Turdibekova
65 kg — Navbaxor Xamidova
70 kg — Aziza Zokirova
80 kg — Ruxshona Parpiyeva
Taşkent'te kıtaların temsilcileri bir araya geliyor
World Boxing Dünya kupasının 2026 final etabı 26 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında Taşkent'te gerçekleştirilecek. Müsabaka, dünya boksunun yeni uluslararası sistemi kapsamındaki önemli turnuvalardan biri olup, farklı ülkelerden güçlü boksörler katılacaktır.
Kazakistan milli takımının da müsabakaya katılması bekleniyor. Ancak komşu ülke temsilcilerinin resmi kadrosu henüz açıklanmadı.
Özbek boksörler için kendi evlerinde önemli bir fırsat
Taşkent'teki final etabı, Özbek boksörler için sadece madalya değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki konumlarını daha da güçlendirme fırsatıdır. Ev sahibi olma faktörü, taraftar desteği ve dünya kupasının prestiji, müsabakaya olan ilgiyi daha da artırıyor.
Şimdi tüm dikkatler 18 boksörümüzün ne derece hazırlık yaptığına, hangi sporcuların finale kadar ulaşacağına ve Özbekistan milli takımının madalya tablosunda nasıl bir sonuç elde edeceğine çevrilecek.
Taşkent'teki dünya kupası final etabı 26 Kasım'da başlıyor. Özbek taraftarlar ise kendi boksörlerinden kendi evlerinde başarılı sonuçlar ve şampiyonluk kürsüleri bekliyor.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…