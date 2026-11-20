Bu sabah dövüşçüler, müsabaka öncesi düzenlenen medya etkinliklerine katıldılar. Bu etkinlikler kapsamında boksörler, turnuva hazırlık süreci ve yaklaşan karşılaşma öncesinde kamuoyunun karşısına çıktılar.

Profesyonel boks gecesi, Kaliforniya eyaletinin Indio şehrinde bulunan Fantasy Springs Casino kompleksinde düzenlenecek. Abdullayev için bu karşılaşma, yeteneklerini bir kez daha sergilemek ve profesyonel ringdeki galibiyet serisini artırmak adına yeni bir sınav olacak.

Artık tüm dikkatler ringdeki mücadeleye çevrilmiş durumda. Meksikalı Juan Mesa Angulo, Abdullayev'in bir sonraki rakibi olarak sahne alacak. Her iki boksör için de bu maç, yeteneklerini göstermek ve taraftarların ilgisini kazanmak adına önemli bir fırsat niteliğinde.

Özbek boksseverleri sabah saatlerinde bir maç bekliyor

Müsabaka ABD'de gerçekleştirileceği için Özbekistan'daki taraftarlar maçı sabah saatlerinde izleyebilecekler. Maçın kesin başlama saati ve yayın bilgileriyle ilgili detayların ayrıca duyurulması bekleniyor.

Ruslan Abdullayev'in Meksikalı rakibine karşı nasıl bir sonuç alacağı ringde belli olacak. Vatandaşımızdan güven verici bir performans ve yeni bir galibiyet bekleyen taraftarlar için yarınki karşılaşma, dikkat çekici olaylardan biri olacak.