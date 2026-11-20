Endonezya'nın Lombok Adası'nda balıkçılar, dev bir köpek balığının kalıntılarını denizden kıyıya çıkardı. Sıra dışı keşif, yerel halkı ve sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü. Hayvanı kıyıya taşımak için dört erkek, onu iki ağaç gövdesine bağlayarak taşımak zorunda kaldı.

Olayı gösteren video, 17 Kasım'da deniz canlılarını koruma çalışmaları yürüten Project Hiu kuruluşu tarafından paylaşıldı. Kuruluş, köpek balığı avlayan balıkçılara ekoturizm sektörüne geçiş yapmaları ve alternatif gelir kaynakları bulmaları konusunda yardımcı oluyor.

Başlangıçta bazı internet kullanıcıları videonun yapay zeka yardımıyla oluşturulduğunu düşündü. Ancak kuruluş, bu şüpheleri reddederek görüntülerin gerçek olduğunu doğruladı.

Videodakinin küt burunlu altı solungaçlı köpek balığı olduğu anlaşıldı. Bu türün uzunluğu 4,6 metreyi, ağırlığı ise 900 kilogramı aşabiliyor.

Project Hiu temsilcileri, bu canlıların yaşam tarzı hakkında da bilgi verdi. Gözlem araştırmalarına göre, bu köpek balıkları gündüzleri deniz seviyesinden yaklaşık 450 metre derinlikte hareket ederken, geceleri 200 metre civarına çıkıyor. Bilim insanları bu süreci «günlük dikey göç» olarak adlandırıyor.

Kuruluş temsilcisi, altı solungaçlı köpek balıklarını kadim ve kendine has deniz canlıları olarak tanımlayarak, balıkçılar için alternatif gelir kaynakları yaratarak onları korumanın mümkün olduğunu vurguladı.

Sıra dışı keşfi gösteren video sosyal medyada hızla yayılarak izleyenleri şaşırttı.