City teknik direktörü, sezonun uzun vadeli planları veya bahar aylarındaki sonuçlar hakkında değil, sadece bir sonraki maç hakkında düşündüğünü vurguladı.

Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca, İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham'a karşı oynayacakları maç öncesinde takımın hedefleri ve sezona yaklaşımı hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, şimdilik Şubat veya Mart aylarındaki durumu tartışmak istemediğini, ana odağının bir sonraki maç olduğunu belirtti.

«Benim ana hedefim Cumartesi günü Fulham'ı yenmek. Her maçı ayrı ayrı ele almayı tercih ediyorum. Şubat veya Mart aylarını düşünmeyi sevmiyorum. Bir sonraki maça odaklanmayı tercih ederim. Sezon sonunda nerede olacağımızı göreceğiz» dedi Maresca. Onun bu sözleri Manchester Citykulübünün resmi sitesinde yer aldı.

City, şampiyonluk yarışındaki durumu şimdilik tartışmak istemiyor

Maresca'nın bu açıklaması, takımın sezonun her aşamasına ayrı bir yaklaşım planladığı anlamına geliyor. Teknik direktör, şimdiden birkaç ay sonraki sonuçları tahmin etmek veya puan durumundaki nihai yer hakkında fikir yürütmek yerine, bir sonraki rakibi yenmenin daha önemli olduğunu vurguladı.

İngiltere Premier Lig'de 10 hafta sonunda Manchester City, 21 puanla puan durumunda üçüncü sırada yer alıyor. City'nin bir sonraki rakibi Fulham olacak.

Manchester City – Fulham maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftası kapsamında Manchester City ile Fulham arasındaki karşılaşma 21 Kasım'da oynanacak.

City için bu maç, puan durumundaki yerini iyileştirmek ve şampiyonluk yarışındaki rakipleri üzerindeki baskıyı sürdürmek açısından büyük önem taşıyor.