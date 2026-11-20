Edinilen bilgiye göre olay, anaokulu öğrencilerinden birinin 3. yaş günü kutlaması sırasında meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, yetişkinlerin çocuklara yüksek sesle bağırdığı, öğretmenlerden birinin ise çocuklardan birini itip sırtına vurduğu görülüyor.

Kazakistan'ın Atırav bölgesi İnder ilçesindeki «Baldәuren» devlet anaokulunda, bir öğretmenin çocuklara kaba davrandığını gösteren bir video sosyal medyada yayıldı. Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Bu bilgi Kazinform tarafından aktarıldı.

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Atırav Bölgesi Eğitim Müdürlüğü'ne göre savcılık, sosyal medya takibi sırasında anaokulunun «Solnışko» grubunda reşit olmayan bir öğrenciye karşı güç kullanıldığını tespit etti. Toplanan materyaller hukuki değerlendirme için polise gönderildi.

Bölge Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldığını doğruladı. Şu anda anaokulundaki güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

Polis, öğretmen ve yardımcısının eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirmenin yapıldığını belirtti.