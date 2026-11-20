Çin'in Henan eyaletinde yaşayan geleneksel tıp uzmanı Yuan Shufan, kendisinden sonraki nesillere eşsiz bir miras bıraktı. Hayatının son yıllarında, uzun yıllara dayanan deneyimlerine dayanarak 100 şifalı tarif seçti ve vefatından sonra bunların mezar taşına kazınmasını vasiyet etti. Bu konuda Shanghai Daily haber verdi.

Yuan Shufan, 16 yaşından itibaren geleneksel Çin tıbbı ile uğraştı ve 80 yıldan fazla bir süre boyunca hastaları tedavi etti. 2006 yılında 97 yaşında vefat etti.

Hekimin torunu Van Kejun'un yerel medyaya verdiği bilgiye göre, büyükannesi yıllar boyunca edindiği bilgileri ve tedavi deneyimlerini not alıyordu. Ömrünün sonunda ise bunlardan 100 tarifi özel olarak seçerek, oğluna bunların mezar taşına yazdırılmasını tembihledi.

Tariflerde şifalı bitkilerin isimleri ve kesin miktarları belirtilmiştir. Ancak mezar taşının alanı sınırlı olduğu için seçilen tariflerin 50'den fazlası üzerine kazınabilmiştir.

Yuan Shufan, geleneksel tıp bilgisinin sadece bir kişiye ait kalmaması, başkalarına da fayda sağlaması gerektiğine inanıyordu. Tariflerini, insanların ücretsiz veya mümkün olduğunca ucuza tedavi olmalarına yardımcı olacak bir miras olarak bırakmak istedi.

Son günlerde, mezarının bulunduğu Henan eyaletinin Sipin ilçesindeki Panlongsyao köyüne ülkenin farklı bölgelerinden insanlar gelmeye başladı. Mezar taşındaki yazıları fotoğraflıyor ve tarifleri kopyalıyorlar. Yerel basına göre, burayı günde yaklaşık 300-400 kişi ziyaret ediyor.

Bununla birlikte, hekimin torunu tariflerin bir doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması konusunda uyardı. Yazıların uzmanlar için bir deneyim paylaşımı kaynağı olabileceğini, ancak hastaların bunları kendi başlarına hazırlayıp tedavi olmaya çalışmamaları gerektiğini vurguladı.