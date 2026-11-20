Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki Marina bölgesinde, elektrikli hava taksileri için tasarlanan ikinci vertiport tamamlandı ve ticari uçuşlar gerçekleştirmek üzere resmi sertifikasını aldı. Böylece, Dubai Marina ile uluslararası havalimanı arasında düzenli bir hava taksisi rotası oluşturmak için gerekli altyapı kurulmuş oldu.

Dubai Yol ve Ulaşım İdaresi'ne göre, Marina bölgesinden Dubai Uluslararası Havalimanı'na hava taksisiyle uçuşun 10 dakikadan az sürmesi bekleniyor. Otomobille ise bu yol, trafiğe bağlı olarak yaklaşık 35 dakika sürmektedir.

Elektrikli hava taksileri, ABD merkezli Joby Aviation şirketi tarafından işletilecek. Dikey olarak kalkış ve iniş yapabilen bu hava aracı, bir pilot ve dört yolcu kapasitesine sahiptir.

Dubai Marina'daki vertiport, Amerikan Üniversitesi yakınında yer alıyor. Burası, havalimanı yakınındaki ilk vertiporttan sonra sertifika alan ikinci durak olma özelliğini taşıyor.

Şu anda Downtown Dubai ve Palm Jumeirah bölgelerinde iki vertiport daha inşa ediliyor. Bunlar hizmete girdiğinde, şehrin önemli noktalarını birbirine bağlayan dört duraklı ilk hava taksisi ağı oluşturulmuş olacak.

Ticari yolcu taşımacılığının 2027'nin ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor. 2026'nın sonunda ise hizmete girmeden önce test uçuşlarının yapılması bekleniyor. Ancak ticari seferler, ilgili izinlere ve operatörün hazırlık durumuna da bağlıdır.