Gençler Dünya Judo Şampiyonası: Sa’dulla Ravshanov gümüş madalya kazandı
Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı bir madalya daha kazandı. Turnuvanın -81 kg sıkletinde tatamiye çıkan sporcumuz Sa’dulla Ravshanov finale kadar başarılı bir performans sergileyerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Finale giden yol ve belirleyici mücadele
Sa’dulla Ravshanov turnuva boyunca dünya judosunun önde gelen okullarının temsilcilerine karşı başarılı mücadeleler verdi. Eleme ve yarı final aşamalarında Japonya, Brezilya, Gürcistan, Çin ve yarı finalde Fransa temsilcilerini mağlup ederek final biletini kaptı.
Altın madalya için yapılan final mücadelesinde ise Özbek judocu Rus Yaroslav Bunakov'a mağlup oldu ve dünya şampiyonasının gümüş madalyası ile ödüllendirildi.
Aşama
Rakip Ülke / Sporcu
Sonuç
Eleme maçları
Japonya, Brezilya, Gürcistan, Çin temsilcileri
Galibiyet
Yarı final
Fransa temsilcisi
Galibiyet
Final
Yaroslav Bunakov
Gümüş madalya
Özbekistan takımının madalya tablosu
Sa’dulla Ravshanov'un başarısının ardından Özbekistan milli takımının bu gençler dünya şampiyonasındaki madalya sayısı 2'ye ulaştı. Şu anda takımımızın hesabında 1 altın ve 1 gümüş madalya bulunmaktadır.
Sizce Sa’dulla Ravshanov'un -81 kg sıkletinde dünya şampiyonası finaline kadar yükselmesi ve gümüş madalya kazanması, genç judocularımızın büyükler kategorisindeki müsabakalara hazırlığı hakkında ne söylüyor? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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