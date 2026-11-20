Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı bir madalya daha kazandı. Turnuvanın -81 kg sıkletinde tatamiye çıkan sporcumuz Sa’dulla Ravshanov finale kadar başarılı bir performans sergileyerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Finale giden yol ve belirleyici mücadele

Sa’dulla Ravshanov turnuva boyunca dünya judosunun önde gelen okullarının temsilcilerine karşı başarılı mücadeleler verdi. Eleme ve yarı final aşamalarında Japonya, Brezilya, Gürcistan, Çin ve yarı finalde Fransa temsilcilerini mağlup ederek final biletini kaptı.

Altın madalya için yapılan final mücadelesinde ise Özbek judocu Rus Yaroslav Bunakov'a mağlup oldu ve dünya şampiyonasının gümüş madalyası ile ödüllendirildi.

Aşama Rakip Ülke / Sporcu Sonuç Eleme maçları Japonya, Brezilya, Gürcistan, Çin temsilcileri Galibiyet Yarı final Fransa temsilcisi Galibiyet Final Yaroslav Bunakov Gümüş madalya

Özbekistan takımının madalya tablosu

Sa’dulla Ravshanov'un başarısının ardından Özbekistan milli takımının bu gençler dünya şampiyonasındaki madalya sayısı 2'ye ulaştı. Şu anda takımımızın hesabında 1 altın ve 1 gümüş madalya bulunmaktadır.

Sizce Sa’dulla Ravshanov'un -81 kg sıkletinde dünya şampiyonası finaline kadar yükselmesi ve gümüş madalya kazanması, genç judocularımızın büyükler kategorisindeki müsabakalara hazırlığı hakkında ne söylüyor? Yorumlarınızı bekliyoruz!