Sonuçlara göre, organik gübre eklenmeyen ortamda patates neredeyse hiç kök salmadı ve yumru oluşturmadı. Toprak içeriğine yüzde 5 oranında vermikompost eklendiğinde ise bitkinin gelişimi biraz iyileşti.

Araştırmacılar, Ay yüzeyini kaplayan regoliti andıran beş farklı yapay toprak ortamını test etti. Her birine, solucanların organik atıkları işlemesiyle oluşan besin değeri yüksek bir gübre olan vermikomposttan farklı miktarlarda eklendi.

NASA desteğiyle yürütülen deneyde, kırmızı kabuklu ve beyaz içli Modoc patates çeşidi seçildi. Bu çeşit, erken olgunlaşmasıyla öne çıkıyor.

Bilim insanları, gelecekte Ay'daki insanları gıda ile besleme yolunda önemli bir adım attı. ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, Ay toprağına benzer yapay bir ortamda patates yetiştirmeyi başardı.

En iyi sonuç, yüzde 30 vermikompost eklenen ortamda gözlemlendi. Bu koşullarda yetiştirilen patatesin büyümesi ve verimi, Dünya toprağında yetiştirilenlerinkiyle neredeyse aynı oldu.

Bilim insanları, Ay toprağında organik madde ve azot eksikliği olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bitkilere zarar verebilecek ağır metaller de içeriyor. Organik gübre ise besin maddesi sağlamanın yanı sıra bazı zararlı bileşiklerin etkisini azaltmaya yardımcı oluyor.

Araştırma sırasında yetiştirilen patateslerin besin içeriği de incelendi. Doğal zehirli glikoalkaloit miktarında önemli bir artış olmadığı tespit edildi. Ancak bilim insanları henüz bu patatesleri tatmadı; hasat laboratuvar analizleri için kullanıldı.

Uzmanlar, patatesi gelecekte Ay'da uzun süre yaşayacak astronotlar için umut verici bir gıda kaynağı olarak görüyor. Çünkü nispeten küçük bir alanda daha fazla kalori sağlıyor ve birçok önemli besin maddesi açısından zengin.

Yine de bu deney, şimdilik doğrudan Ay'da patates yetiştirilebileceği anlamına gelmiyor. Bilim insanları şimdi farklı çeşitleri denemek ve uzay koşullarında gıda yetiştirme teknolojilerini geliştirmek üzerinde çalışıyor.