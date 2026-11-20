9 ay kira ödemeyen adam evi aşk şiirleriyle doldurup gitti (foto)
Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Büyükçekmece ilçesinde iki yıl yaşayan kiracı, 9 ay boyunca kira ödemediği için zorunlu olarak evden tahliye edildi. Ancak ev sahibi ve avukatı evi kontrol ettiklerinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı: Kiracı, duvarlardan tavana, kapıdan pencereye ve hatta ısıtma sistemine kadar aşk şiirleri ve ayrılık üzerine sözler yazıp gitmişti.
DHA ajansının haberine göre olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Dört katlı binanın ikinci katında iki yıl oturan kiracı, yaklaşık 9 aydır ödeme yapmıyordu. Bu nedenle ev sahibi, tahliye için mahkeme ve icra sürecini başlattı.
Kiracı evi terk ettikten sonra incelemeye gelen avukat; duvarlar, tavan, kapı ve pencereler, mutfak dolapları, kalorifer petekleri ve kombi üzerine çeşitli yazılar yazıldığını tespit etti. Bunların çoğu aşk şiirleri ve ayrılıkla ilgili cümlelerden oluşuyordu.
Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, eski kiracıya yazılar hakkında sorulduğunda psikolojik durumunun iyi olmadığını belirttiğini söyledi.
Avukatın açıklamasına göre, eve verilen zararın tazmini ve ödenmeyen 9 aylık kira bedelinin tahsili için hukuki süreç devam ediyor. Ev sahibi, eski kiracısı hakkında şikayette de bulundu.
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