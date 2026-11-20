Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Büyükçekmece ilçesinde iki yıl yaşayan kiracı, 9 ay boyunca kira ödemediği için zorunlu olarak evden tahliye edildi. Ancak ev sahibi ve avukatı evi kontrol ettiklerinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı: Kiracı, duvarlardan tavana, kapıdan pencereye ve hatta ısıtma sistemine kadar aşk şiirleri ve ayrılık üzerine sözler yazıp gitmişti.

DHA ajansının haberine göre olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Dört katlı binanın ikinci katında iki yıl oturan kiracı, yaklaşık 9 aydır ödeme yapmıyordu. Bu nedenle ev sahibi, tahliye için mahkeme ve icra sürecini başlattı.