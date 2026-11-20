Özbekistan U-17 takımı Fildişi Sahili karşısına hangi kadroyla çıkacak?
Katar'ın başkenti Doha'da U-17 Dünya Kupası grup aşaması 1. hafta maçları devam ediyor. Kısa bir süre sonra Özbekistan U-17 milli takımı prestijli turnuvadaki ilk maçına çıkacak.
Temsilcilerimiz grup aşamasının ilk turunda Afrika kıtasının güçlü takımlarından biri olan Fildişi Sahili genç milli takımı ile karşılaşacak. Mücadele bugün, Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak.
Maç bilgileri ve Özbekistan'ın ilk 11'i
Teknik heyet, bu önemli maça ilk dakikadan itibaren başlayacak oyuncuların listesini resmen onayladı:
Gösterge
Detaylar
Turnuva
U-17 Dünya Kupası, 1. Tur
Eşleşme
Fildişi Sahili — Özbekistan
Yer
Doha, Katar
Başlama saati
21:00 (Taşkent saatiyle)
Özbekistan U-17 ilk 11'i:
Shomurodov
Rahimov
Hakimov
Erkinov
Ravshanov
Aliyev
Murodov
Sadirjonov
Anvarov
O‘ktamboyev
Ravshanbekov
Sizce Özbekistan genç milli takımı, Doha'daki Dünya Kupası'nın ilk turunda Fildişi Sahili'ni yenebilir mi ve maçın skoru ne olur? Tahminlerinizi yorumlarda bırakın!
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