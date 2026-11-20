Katar'ın başkenti Doha'da U-17 Dünya Kupası grup aşaması 1. hafta maçları devam ediyor. Kısa bir süre sonra Özbekistan U-17 milli takımı prestijli turnuvadaki ilk maçına çıkacak.

Temsilcilerimiz grup aşamasının ilk turunda Afrika kıtasının güçlü takımlarından biri olan Fildişi Sahili genç milli takımı ile karşılaşacak. Mücadele bugün, Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak.

Maç bilgileri ve Özbekistan'ın ilk 11'i

Teknik heyet, bu önemli maça ilk dakikadan itibaren başlayacak oyuncuların listesini resmen onayladı:

Gösterge Detaylar Turnuva U-17 Dünya Kupası, 1. Tur Eşleşme Fildişi Sahili — Özbekistan Yer Doha, Katar Başlama saati 21:00 (Taşkent saatiyle)

Özbekistan U-17 ilk 11'i:

Shomurodov

Rahimov

Hakimov

Erkinov

Ravshanov

Aliyev

Murodov

Sadirjonov

Anvarov

O‘ktamboyev

Ravshanbekov

Sizce Özbekistan genç milli takımı, Doha'daki Dünya Kupası'nın ilk turunda Fildişi Sahili'ni yenebilir mi ve maçın skoru ne olur? Tahminlerinizi yorumlarda bırakın!