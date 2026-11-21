Ekvador'da bir futbol maçı sırasında yardımcı hakeme taş atan futbolcuya karşı sert bir disiplin cezası uygulandı. Futbolcu, 8 yıl boyunca futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edildi.

Ekvador üçüncü liginde yaşanan olay, futbolcu için ağır sonuçlar doğurdu. Ciudad de Yantzaza savunma oyuncusu Jhon Perlaza, maçın görevlisine taş atıp yaraladığı için 8 yıl diskalifiye edildi. Olay sonucunda yardımcı hakem ameliyat olmak zorunda kaldı.

Bu durum Ekvador Futbol Federasyonu (FEF) basın servisi tarafından açıklandı.

Her şey maç sırasında yaşandı

Olay, 17 Ekim'de Ciudad de Yantzaza ile Rio Aguarico takımları arasındaki üçüncü lig maçında meydana geldi.

Bildirildiğine göre, Ciudad de Yantzaza savunma oyuncusu Jhon Perlaza hakeme taş attı. Taş, orta hakemin yardımcısının yüzüne isabet etti ve ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.

Mağdura acil tıbbi müdahale gerekliliği nedeniyle maç erken bitirildi. Federasyonun verilerine göre yardımcı hakem ameliyat edildi ve iyileşme ile rehabilitasyon süreci 60 günü bulabilir.