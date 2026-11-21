Yardımcı hakemi taşla yaralayan futbolcuya 8 yıl men cezası
Ekvador'da bir futbol maçı sırasında yardımcı hakeme taş atan futbolcuya karşı sert bir disiplin cezası uygulandı. Futbolcu, 8 yıl boyunca futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edildi.
Ekvador üçüncü liginde yaşanan olay, futbolcu için ağır sonuçlar doğurdu. Ciudad de Yantzaza savunma oyuncusu Jhon Perlaza, maçın görevlisine taş atıp yaraladığı için 8 yıl diskalifiye edildi. Olay sonucunda yardımcı hakem ameliyat olmak zorunda kaldı.
Bu durum Ekvador Futbol Federasyonu (FEF) basın servisi tarafından açıklandı.
Her şey maç sırasında yaşandı
Olay, 17 Ekim'de Ciudad de Yantzaza ile Rio Aguarico takımları arasındaki üçüncü lig maçında meydana geldi.
Bildirildiğine göre, Ciudad de Yantzaza savunma oyuncusu Jhon Perlaza hakeme taş attı. Taş, orta hakemin yardımcısının yüzüne isabet etti ve ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.
Mağdura acil tıbbi müdahale gerekliliği nedeniyle maç erken bitirildi. Federasyonun verilerine göre yardımcı hakem ameliyat edildi ve iyileşme ile rehabilitasyon süreci 60 günü bulabilir.
Futbolcu 2034 yılına kadar futboldan men edildi
Ekvador Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Jhon Perlaza'yı maç görevlisine yönelik fiziksel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu.
8 yıllık diskalifiye
Futbolcu, 19 Ekim 2034 tarihine kadar futbolla ilgili hiçbir faaliyette bulunma hakkından mahrum bırakıldı. Bu karar, Perlaza'yı yaklaşık sekiz yıl boyunca futboldan uzak tutacak.
Kulüp de cezasız kalmadı
Olay nedeniyle Ciudad de Yantzaza kulübüne de bir dizi yaptırım uygulandı. Takımın 2 bin dolar para cezası ödemesine karar verildi.
Ayrıca kulüp, yaralanan yardımcı hakemin tedavi masrafları için 4,3 bin dolar ödeme yükümlülüğü altına girdi. Takım ayrıca önümüzdeki üç iç saha maçını kendi stadyumunda oynayamayacak.
Futbol sahasındaki saldırgan davranışların sadece futbolcunun kariyerini değil, tüm kulübün itibarını ve mali durumunu da ciddi şekilde etkileyebileceğini bu olay bir kez daha gösterdi.
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