Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen U-17 Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımı için ilk maç şanssız sona erdi. Sergey Chigodayev'in öğrencileri, Fildişi Sahili karşısında skoru eşitlemeyi başarsa da maçın son dakikalarında yediği golle 1-2 mağlup oldu.

Özbek gençler skoru eşitledi ancak galibiyeti koruyamadı

Karşılaşma Afrikalı oyuncular için başarılı başladı. Fildişi Sahili milli takımı, 7. dakikada Yao'nun golüyle öne geçerek üstünlük kurdu.

Bunun ardından Özbek futbolcular skoru eşitlemek için çabaladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte takımımız yakaladığı fırsatı değerlendirdi. 51. dakikada Muhammed Hakimov rakip fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden sonra maçtaki mücadele daha da kızıştı. Her iki takım da galibiyet için uğraştı. Ancak maçın kader anı 88. dakikada yaşandı. Diarrassuba tarafından atılan gol, Fildişi Sahili'ne galibiyeti getirdi.

Böylece Özbekistan U-17 milli takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçından 1-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Özbekistan'ı bir sonraki turda Jamaika ile önemli bir maç bekliyor

Sergey Chigodayev'in öğrencileri için grup aşamasındaki bir sonraki karşılaşma 23 Kasım'da oynanacak. Gençlerimiz bu maçta Jamaika milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, takımımızın turnuvadaki ilk puanlarını alma fırsatı olacak.

U-17 Dünya Kupası. 1. Tur

Fildişi Sahili – Özbekistan 2:1

Goller: Yao, 7 (1:0), Muhammed Hakimov, 51 (1:1), Diarrassuba, 88 (2:1).

Özbekistan: Shomurodov, Rahimov, Hakimov, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Mamatov, 74), Sadirjonov (Abduraimov, 46), Anvarov, O‘ktamboyev (Abdunabiyev, 46; Ro‘ziboyev, 83), Ravshanbekov (Tohirov, 70).

Sıradaki maç: 23 Kasım. Özbekistan – Jamaika.