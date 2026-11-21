Çin'in Anhui eyaletindeki bir yeraltı otoparkında sürücüsüz kalan elektrikli bir otomobil, tüm gece boyunca kendi kendine park etmeye çalışarak 868 kez manevra yaptı. Aracın tuhaf hareketleri güvenlik görevlisini de şaşırttı.

NDTV'nin haberine göre olay gece saat 03:00 civarında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, içinde kimsenin bulunmadığı aracın ileri geri hareket ederek park yerine girmeye çalıştığı görülüyor.

Tuhaf sesler duyarak durumu kontrol etmeye gelen güvenlik görevlisi, aracın içinde kimsenin olmadığını fark etti. Ancak otomobil manevralarını tekrarlamaya devam etti.

Ertesi gün araç sahibi sistem verilerini kontrol ettiğinde, otomatik park fonksiyonunun gece boyunca 868 kez devreye girdiğini tespit etti. Sonunda araç başka bir otomobilin yanına park etti.

Bu duruma neyin sebep olduğu henüz net değil. Bazı tahminlere göre yazılımda bir arıza meydana gelmiş olabilir. Diğer bir ihtimale göre ise araç sahibi, otomatik park özelliğini mobil uygulama üzerinden defalarca tetiklemiş olabilir.

Ayrıca bu durumun Çin'de düzenlenen sürücü destek teknolojileri yarışmasıyla bağlantılı olabileceği de iddia ediliyor. Ancak bu tahminlerin hiçbiri henüz doğrulanmadı. Görüntüler, aracın neden böyle davrandığını açıklamaya yetmiyor.