Güney Kore'de üniversite giriş sınavı sırasında telefonlarını teslim etmeyip saklayan adayları tespit etmek için sıra dışı bir yöntem kullanıldı. Hükümet, ülke genelinde üç kez acil durum uyarı mesajı göndererek telefonların yüksek sesle çalmasına neden oldu.

SBS televizyonunun haberine göre, 19 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen ulusal üniversite giriş sınavı CSAT sırasında gönderilen sinyaller, telefonlar sessiz modda olsa bile 10,5 saniye boyunca yüksek sesle çalmasına yol açtı.

İlk uyarı, sınavın ilk aşamasının başlamasından 10 dakika önce, saat 08:30'da gönderildi. Sadece bu sinyal bile sınav merkezlerinde telefon ve diğer cihazları saklayan 31 adayın tespit edilmesine yardımcı oldu.

Sonraki sinyaller saat 14:21 ve 14:57'de gönderildi. Üç uyarının sonucunda toplam 49 adayda teslim edilmemiş telefon olduğu belirlendi. Bazı telefonlar sınav salonlarında, bazıları ise koridorlarda bırakılan çantalardan çaldı.

Belirtildiğine göre, Güney Kore'de bu yılki sınava katılmak için 551.864 kişi kayıt yaptırdı. Kurallara göre, akıllı telefon ve diğer elektronik cihazların sınav salonuna sokulması yasaktır. Telefon kullanılmasa bile teslim etmeyip yanında bulundurmak kural ihlali sayılır ve sınav sonuçlarının iptaline neden olur.

Bu yıl kontrol önlemlerinin sıkılaştırılmasına, daha önceki sınavlarda gizli kameralar, akıllı telefonlar ve yapay zeka yardımıyla kopya çekme vakalarının tespit edilmesi neden oldu. Bu nedenle sınav sırasında sadece telefonlar değil, gözlükler ve kıyafetlerdeki düğmeler de gizli cihaz olup olmadığını kontrol etmek için denetimden geçirildi.

Yetkililer, tespit edilen durumlarla ilgili ek inceleme başlatılacağını ve kural ihlalinin derecesine göre gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.