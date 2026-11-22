Son zamanlarda sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'a oldukça benzeyen bir balığın görüntüleri yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti. Söz konusu olan, dış görünüşüyle dikkat çeken Longhorn Cowfish (Lactoria cornuta) türüdür.

Bu balık; sarı rengi, öne doğru çıkık ağzı ve başındaki boynuz benzeri çıkıntılarıyla kendine has bir görünüme sahip. Tam da bu özellikleri nedeniyle internet kullanıcıları ona şaka yollu "Trump balığı" adını verdiler.

Balığın fotoğraf ve videoları özellikle TikTok ve Instagram platformlarında hızla yayılıyor. Kullanıcılar, balığın dış görünüşünü Donald Trump ile kıyaslayarak çeşitli esprili yorumlar yapıyorlar.

Kullanıcılar, "Gerçekten de ona çok benziyor", "Yüz ifadesi bile aynı", "Sanki doğa internet için bir şaka hazırlamış gibi" şeklinde yorumlar yazıyorlar.

Böylece, sıra dışı bir görünüme sahip olan bu deniz canlısı, internetin yeni tartışma konusu haline geldi.