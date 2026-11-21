Nasaf, Mash’al’ı mağlup ederek Süper Lig'de 4. sıraya yükseldi
Özbekistan Süper Ligi'nin 28. haftasında Nasaf, kendi sahasında Mash’al’ı 2-0 mağlup etti. Karşı ekibi galibiyeti maçın son bölümlerinde elde etti: Yusuf Otubanjo 78. dakikada perdeyi açarken, Adenis Shala 90+3. dakikada skoru belirledi. Bu galibiyet, Nasaf'ın puan durumunda 4. sıraya yükselmesini sağladı.
Karşı'daki mücadelede ev sahibi ekip, rakip kaleyi bulmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmadı. Ancak 78. dakikada Yusuf Otubanjo takımını öne geçirdi.
Uzatma dakikalarında ise Adenis Shala, Mash’al kalesini bir kez daha havalandırarak Nasaf'ın galibiyetini perçinledi. Böylece Karşı ekibi hanesine üç puan daha yazdırdı.
Nasaf puan durumunda dördüncü sıraya yerleşti
Bu galibiyetin ardından Nasaf puanını 48'e çıkardı. Karşı ekibi Süper Lig puan durumunda 4. sıraya yükseldi.
Mash’al ise 5 puanla son sırada kalmaya devam ediyor. Mübarek temsilcisinin Süper Lig'den düşeceği daha önce kesinleşmişti.
Nasaf — Mash’al maç istatistikleri
Süper Lig, 28. hafta
Nasaf — Mash’al — 2-0
Goller: Yusuf Otubanjo (78), Adenis Shala (90+3).
Sarı Kartlar: Rustamov (56), Ifeani (81).
Nasaf: Ne’matov, Komilov (Murtazoyev, 46), Davronov, G‘aybullayev, Gudushauri (Otubanjo, 46), Rustamov (Eshmurodov, 79), Rahmatov, Abdirahmatov (Abdunazarov, 79), Muhitdinov, Shala, Abduxoliqov.
Mash’al: Rusanov, Boshnyak (Parmonqulov, 65), Asqarov, To‘xtasinov, Ismoilov (Ko‘charov, 82), Akramov, Rahimov, G‘anixonov (Tojiddinov, 12), Ifeani (Jovliyev, 82), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 46).
Karşı ekibi sezonu üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor
Mash’al karşısında alınan galibiyet, Nasaf için puan durumundaki yerini iyileştirme yolunda önemli bir adım oldu. Takımın 48 puana ulaşması onu dördüncü sıraya taşıdı.
Mübarek ekibi ise Süper Lig'deki serüvenini tamamlamak üzere. 28. haftadaki mağlubiyetin ardından 5 puanla ligin dibinde yer almaya devam ediyorlar.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…