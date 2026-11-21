Özbekistan Süper Ligi'nin 28. haftasında Nasaf, kendi sahasında Mash’al’ı 2-0 mağlup etti. Karşı ekibi galibiyeti maçın son bölümlerinde elde etti: Yusuf Otubanjo 78. dakikada perdeyi açarken, Adenis Shala 90+3. dakikada skoru belirledi. Bu galibiyet, Nasaf'ın puan durumunda 4. sıraya yükselmesini sağladı.

Karşı'daki mücadelede ev sahibi ekip, rakip kaleyi bulmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Karşılaşmanın normal süresinde gol sesi çıkmadı. Ancak 78. dakikada Yusuf Otubanjo takımını öne geçirdi.

Uzatma dakikalarında ise Adenis Shala, Mash’al kalesini bir kez daha havalandırarak Nasaf'ın galibiyetini perçinledi. Böylece Karşı ekibi hanesine üç puan daha yazdırdı.

Nasaf puan durumunda dördüncü sıraya yerleşti

Bu galibiyetin ardından Nasaf puanını 48'e çıkardı. Karşı ekibi Süper Lig puan durumunda 4. sıraya yükseldi.