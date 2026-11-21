Şiddetli yan rüzgar, uçağı pistten çıkarma riski oluşturdu. Bu nedenle pilotlar, havacılıkta "yengeç inişi" (crab landing) olarak adlandırılan iniş yöntemini kullandı.

Katar hükümet heyeti üyelerini taşıyan Airbus A320 uçağı, İsviçre'nin Bern kentinde şiddetli yan rüzgar nedeniyle alışılmadık bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yan yatmış gibi göründüğü anların videosu sosyal medyada yayıldı. Konuyla ilgili haberi People paylaştı.

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Bu yöntemde pilotlar, uçağın burnunu rüzgarın estiği yöne çevirerek uçarlar. İnişten hemen önce ise uçağın yönünü pistle hizalarlar. Sonuç olarak uçak yan yanaymış gibi görünür.

Uçağı görüntüleyen havacılık tutkunu Matthias Henny, rüzgarın şiddeti nedeniyle pilotların inişten vazgeçip pas geçeceklerini düşündüğünü söyledi. Buna rağmen uçak başarılı bir şekilde iniş yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el-Sani'nin bu uçakta bulunmadığı belirtildi. Emir'in ülkeye yapacağı resmi ziyaret 18-19 Kasım tarihleri için planlanmış olup, İsviçre'ye ayrı bir uçuşla gelmiştir.

Katar heyetine ait uçağın zorlu hava koşullarında iniş yaptığı görüntüler internet kullanıcılarının dikkatini çekti.