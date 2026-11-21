Çinli bilim insanları, Ay'ın uzak tarafında bulunan devasa darbe havzasının oluşum tarihini yeniden yapılandırmayı başardılar. Bu süreçte, ülkenin Chang'e-6 uzay görevi aracılığıyla Dünya'ya getirilen toprak ve kaya örnekleri önemli bir rol oynadı. Bu örnekler, Ay tarihindeki en büyük kozmik çarpışmalardan birinin nasıl gerçekleştiğini belirlemeye yardımcı oldu. Konuyla ilgili haber Naked Science tarafından paylaşıldı.

Araştırmacılar, Güney Kutbu-Aitken havzasının ortaya çıkışını ve oluşum aşamalarını incelediler. Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak tarafında yer alan bu devasa havza, yaklaşık 2.050–2.400 kilometre çapında ve 12 kilometreye varan derinliğe sahiptir. Güneş Sistemi'ndeki en büyük darbe havzalarından biri olarak kabul edilir. Bilim insanları, bu bölgenin milyarlarca yıl önce devasa bir kozmik cismin Ay yüzeyine çarpması sonucu oluştuğunu tahmin ediyor.

Ay'ın uzak tarafından getirilen örnekler neyi gösterdi?

2024 yılında Çin'in Chang'e-6 görevi, bu havza bölgesindeki Apollo kraterinden yaklaşık 1,9 kilogram toprak ve kaya örneğini Dünya'ya getirdi. Bu, Ay'ın uzak tarafından malzeme örneği getirilen tarihteki ilk görev olma özelliğini taşıyor.

Hong Kong Üniversitesi'nden Yuysi Syan ve Gochun Chjao liderliğindeki uluslararası bilim insanı grubu, getirilen örneklerin içeriğini detaylı bir şekilde inceledi. Elde edilen sonuçları, Chang'e-4 görevi verileri ve Ay yörüngesinden yapılan gözlemlerle karşılaştırdılar.

Analizler sonucunda, incelenen bölgedeki toprağın donmuş lav ve antik kozmik çarpışmaların etkisiyle oluşan kaya karışımından meydana geldiği belirlendi. Hesaplamalara göre, yerel lavlarla ilgisi olmayan kayaçlar toplam içeriğin %40-50'sini oluşturuyor. Bunların büyük bir kısmı, Chaffee S kraterinin oluşumuna neden olan büyük darbeyle bağlantılı.

Ay tarihindeki üç büyük çarpışma belirlendi

Elde edilen veriler ışığında bilim insanları, birkaç milyar yıl önce meydana gelen üç önemli kozmik olayı vurguladılar.

İlk büyük olay yaklaşık 4,34 milyar yıl önce gerçekleşti. O dönemde devasa bir kozmik cisim Ay yüzeyine çarparak Güney Kutbu-Aitken havzasını oluşturdu.

Daha sonra, yaklaşık 4,2 milyar yıl önce, bu devasa havza içinde bir başka büyük çarpışma daha meydana geldi. Sonuç olarak Apollo darbe havzası şekillendi.

Üçüncü önemli olay ise yaklaşık 3,87 milyar yıl önce gerçekleşti. Bu kozmik çarpışma sonucunda Orientale havzası ortaya çıktı. Bu darbe neticesinde, araştırma yapılan bölge onlarca metre kalınlığında kayaçlar ve diğer kalıntılarla kaplanmış olabilir.

Araştırmacılar, bu verilerin Ay'daki en büyük darbe havzalarından birinin oluşum tarihini ve farklı dönemlerde nasıl değiştiğini daha iyi anlamaya olanak tanıdığını belirtiyor.

Aynı zamanda bilim insanları, yeniden oluşturulan tarihin şimdilik toprak örnekleri, uydu gözlemleri ve bilimsel hesaplamalara dayandığını vurguluyor. Bu nedenle, gelecekte havzanın diğer bölgelerinden alınacak yeni örneklerin mevcut sonuçları daha da netleştirmeye yardımcı olabileceği ifade ediliyor.