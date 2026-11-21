Manchester City İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında Fulham ile 1:1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından istatistiksel analiz yapan WhoScored portalı, sahada yer alan futbolcuların performansını değerlendirdi.

Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov bu maç için 6,5 puan ile değerlendirildi. Bu puan, Manchester City kadrosundaki ortalama puanlar arasında yer aldı.

Manchester City futbolcularının puanları

Karşılaşmada 'City' kadrosunda en yüksek puanı Anderson aldı — 7,9 puan. Takip eden sıralamalarda Guehi (6,8 puan) ve Phil Foden, Ndiaye ve O'Reilly (6,7'şer puan) kaydedildi.

Futbolcu WhoScored puanı Anderson 7,9 Guehi 6,8 Phil Foden 6,7 Ndiaye 6,7 O'Reilly 6,7 Gianluigi Donnarumma 6,6 Jeremy Doku 6,6 Abdukodir Khusanov 6,5 Rayan Cherki 6,4 Ruben Dias 6,4 Erling Haaland 6,4 Josko Gvardiol 6,2

Puan durumu ve bir sonraki maç

11. hafta sonuçlarına göre, Manchester City 22 puan ile İngiltere Premier Ligi puan durumunda 3. sırada yer alıyor.

City, bir sonraki maçını 24 Kasım tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında kendi sahasında Napoli'ye karşı oynayacak.

Sizce Manchester City, Fulham beraberliğinin ardından 24 Kasım'daki Napoli maçına nasıl bir ruh haliyle çıkacak? Yorumlarınızı bekliyoruz!