Ruanda'da yaşayan Callixte Nzamwita, 55 yıldır yalnız yaşamasıyla uluslararası ilgi odağı oldu. Kendisi, bunun sebebinin kadınlara karşı duyduğu yoğun korku olduğunu belirtiyor. Bu korku, erkekte 16 yaşındayken ortaya çıkmış.

Nzamwita, insanlarla, özellikle de kadınlarla yakın temastan kaçınmak için evinin etrafını çitlerle çevirmiş. Küçük, tek odalı bir evde yaşıyor. Afrimax TV kanalına verdiği röportajda, kadınlara yakın olmanın bile kendisinde korku uyandırdığını söyledi.

Durumu, jinofobi yani kadınlardan aşırı korkma durumuyla kıyaslanıyor. Ancak erkeğe bu teşhisin konulduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

İlginç olan ise, Nzamwita'nın kadınlardan uzak durmasına rağmen, mahalledeki kadınların ona düzenli olarak yardım etmesi. Çitlerin arkasına yiyecek ve günlük yaşam için gerekli eşyaları bırakıyorlar.

Böylece, mahalleli kadınların desteğiyle, kendisi için güvenli bulduğu mesafeyi koruyarak yaşamını sürdürmeye devam ediyor.