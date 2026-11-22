Türkiye'nin Rize ilinde şehir merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Değirmendere'nin suyu aniden kırmızı renge büründü. Olağan dışı durum yerel halkın dikkatini çekti ve ilgili birimler derhal inceleme başlattı.

Suyun renginin değişmesi ve olası çevresel kirlilik hakkındaki haberlerin yayılmasının ardından Rize Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.

İnceleme çalışmaları dronlar yardımıyla da yürütüldü. Uzmanlar dere boyunca gözlem yaparak saat 16:00 itibarıyla suya kontrolsüz bir şekilde atık veya başka maddeler boşaltan işletmeyi tespit etti. Yerel medya haberlerine göre, bu özel bir çay fabrikasıydı.

Tespit edilen durum üzerine işletmeye, Türkiye'nin Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. Ayrıca suyun içeriğini ve kirlilik seviyesini belirlemek amacıyla numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderildi.

Rize Valiliği'nin açıklamasına göre, analiz sonuçları incelendikten sonra mevzuata uygun olarak ek tedbirler de alınabilir.

Şimdilik suyun kırmızı renge dönmesine neden olan maddelerin tam içeriği ve çevreye verilen zararın boyutu bilinmiyor.