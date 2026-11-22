Japonya'nın bazı bölgelerinde kışın dondurucu günleri daha Kasım ayında başladı. Güçlü soğuk hava akımı nedeniyle ülkenin kuzey ve dağlık bölgelerine yoğun kar yağdı ve bazı yerlerde kar kalınlığı önemli ölçüde arttı.

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde, otel çalışanlarının bina giriş kapısının önünde biriken karları küreklerle temizlediği görülüyor. Kar o kadar çok yağdı ki, çalışanlar misafirlerin rahatça girip çıkabilmesi için yol açmak zorunda kaldı.

Meteorolojik verilere göre, 20 Kasım'da ülkeye giren güçlü soğuk hava kütlesinin ardından Hokkaido, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde kar yağışı şiddetlendi. Bazı dağlık bölgelerde bir gün içinde 50 santimetreden fazla kar yağması bekleniyordu. Hokkaido'nun Sapporo şehrinde ise sezonun en yoğun kar yağışı gözlemlendi ve kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı sadece günlük yaşamı değil, ulaşımı da etkiliyor. 21 Kasım'da Fukuşima vilayetindeki Kitashiobara köyünün Urabandai bölgesinde yoğun kar nedeniyle ağaçlar yollara devrildi ve elektrik hatları zarar gördü. Sonuç olarak, otellerde ve diğer konaklama yerlerinde bulunan yaklaşık 500 turist dahil olmak üzere 1.400'e yakın kişi bölgede mahsur kaldı. Yaklaşık 700 hanede elektrik kesintisi yaşandı.