Kırgızistan Sağlık Bakanı, meslektaşını bizzat ameliyat ederek kalbine stent taktı. Bakan, zamanında yapılan tıbbi müdahalenin hastada kalp krizi oluşmasını önlemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Hastanın kimliği, tıbbi gizliliğin korunması amacıyla açıklanmadı. Ameliyatın detayları hakkında da ayrıntılı bilgi verilmedi.

Belirtmek gerekir ki, bakanın tıp alanında büyük bir pratik deneyimi bulunmaktadır. Bu göreve atanmadan önce uzun yıllar kardiyolog olarak çalışmıştır. Kariyeri boyunca Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'daki kliniklerde hastaları tedavi etmiştir.

Stent takma işlemi, daralan veya tıkanma riski olan kan damarını açık tutmak için içine özel bir metal ağ yerleştirilen bir prosedürdür. Kalp damarlarına stent takılarak kalp kasına kan akışı iyileştirilebilir. Bu tür bir uygulama, bazı durumlarda kalp krizi riskini azaltmak veya sonuçlarını gidermek için kullanılır.

Bakanın meslektaşını ameliyat etmesi, onun hekimlik kariyerindeki deneyimini bir kez daha gözler önüne seren bir olay olarak dikkat çekti.