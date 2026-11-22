Özbek Genç Judocular Dünya Şampiyonası'nda 5. Sırada: Maşaripov'dan Altın
Taşkent'te üç gün boyunca düzenlenen gençler dünya şampiyonasında Özbekistan milli takımı üç madalya kazandı. Muhammedcan Maşaripov dünya şampiyonu olurken, Sadulla Ravşanov gümüş, Fazliddin Rafikov ise bronz madalyanın sahibi oldu. Özbekistan genel klasmanda dünyanın en güçlü beş milli takımı arasına girdi.
Başkentimizdeki «Olimpiya Şehri» üç gün boyunca dünya judosunun genç yıldızlarını ağırladı. 78 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun (21 yaş altı) katıldığı müsabakada Özbek judocular başarılı sonuçlar elde etti.
Milli takımımız toplamda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Bu sonuç, Özbekistan'a genel klasmanda 5. sırayı getirdi.
Muhammedcan Maşaripov — dünya şampiyonu!
Özbekistan milli takımına tek altın madalyayı Muhammedcan Maşaripov (-60 kg) kazandırdı. Genç judocumuz kendi sıkletinde tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.
Maşaripov'un başarısı, Özbekistan milli takımı için turnuvadaki en önemli sonuç oldu. Onun altın madalyası, ülkemizin genel klasmanda üst sıralarda yer almasında belirleyici bir rol oynadı.
Ravşanov'dan gümüş, Rafikov'dan bronz
Özbekistan milli takımının iki temsilcisi daha kürsüye çıktı.
Sadulla Ravşanov (-81 kg) — dünya şampiyonası gümüş madalya sahibi.
Fazliddin Rafikov (+100 kg) — müsabaka bronz madalya sahibi.
Böylece Özbek judocular üç farklı sonuçla — altın, gümüş ve bronz madalyalarla vatandaşlarını sevindirdiler.
Rusya birinci, Japonya ise dördüncü sırada
Genel klasmanda Rusya Federasyonu 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile birinci sırayı aldı.
Türkiye milli takımı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile ikinci oldu. Fransa temsilcileri de 2 altın madalya kazandı ve bir bronz madalya ile ilk üçte yer aldı.
Judonun vatanı sayılan Japonya ise 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile dördüncü sırada yer buldu. Özbekistan milli takımı ise 5. sırayı alarak ilk beşe girdi.
Dünya Şampiyonası'nın ilk beşi
Sıra
Ülke
Altın
Gümüş
Bronz
1
Rusya
4
2
4
2
Türkiye
2
1
0
3
Fransa
2
0
1
4
Japonya
1
2
5
5
Özbekistan
1
1
1
Taşkent'teki sonuç — Özbek judosu için önemli bir adım
78 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı dünya şampiyonasında Özbekistan milli takımının ilk beşe girmesi, genç judocularımızın potansiyelini bir kez daha kanıtladı.
Özellikle Muhammedcan Maşaripov'un dünya şampiyonu olması, Sadulla Ravşanov ve Fazliddin Rafikov'un madalya kazanması sevindirici bir sonuçtur. Başkentimizde düzenlenen müsabaka, genç Özbek sporcular için sadece madalya değil, aynı zamanda uluslararası arenada güçlerini sergileme fırsatı oldu.
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