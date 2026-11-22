Taşkent'te üç gün boyunca düzenlenen gençler dünya şampiyonasında Özbekistan milli takımı üç madalya kazandı. Muhammedcan Maşaripov dünya şampiyonu olurken, Sadulla Ravşanov gümüş, Fazliddin Rafikov ise bronz madalyanın sahibi oldu. Özbekistan genel klasmanda dünyanın en güçlü beş milli takımı arasına girdi.

Başkentimizdeki «Olimpiya Şehri» üç gün boyunca dünya judosunun genç yıldızlarını ağırladı. 78 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun (21 yaş altı) katıldığı müsabakada Özbek judocular başarılı sonuçlar elde etti.

Milli takımımız toplamda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Bu sonuç, Özbekistan'a genel klasmanda 5. sırayı getirdi.

Muhammedcan Maşaripov — dünya şampiyonu!

Özbekistan milli takımına tek altın madalyayı Muhammedcan Maşaripov (-60 kg) kazandırdı. Genç judocumuz kendi sıkletinde tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.