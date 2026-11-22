Sosyal medyada, üç Nijeryalı erkeğin Arap kadınları kılığına girerek Dubai'ye giden bir uçağa binmeye çalıştığına dair haberler yayıldı.

Haberlere göre, kimliklerini gizlemek amacıyla geniş kıyafetler, başörtüleri ve yüzlerini kapatan peçeler kullandılar. Ancak kılık değiştirme girişimlerinin uçağa binmeden önce fark edildiği belirtiliyor.

Olayla ilgili fotoğraflar da internette geniş çapta yayıldı. Görsellerin birinde yüzleri ve başları kapalı üç kişi, diğerinde ise yüzleri açık halleri görülüyor. Kullanıcılar bu fotoğrafları "öncesi ve sonrası" şeklinde paylaşıyor.

Bununla birlikte, olayın detaylarıyla ilgili bazı belirsizlikler mevcut. Özellikle paylaşılan gönderinin son kısmının tam görünmemesi nedeniyle, fotoğraflarla ilgili düzeltme veya açıklamanın içeriğini belirlemek mümkün olmadı.

Şu ana kadar olayın ne zaman ve hangi havalimanında gerçekleştiğine, ayrıca erkeklerin bu kılığa hangi amaçla girdiklerine dair güvenilir ve doğrulanmış bir bilgi verilmedi.