Futbolda milyonlarca avro kazanan, Barcelona ve Brezilya milli takımının eski yıldızı Dani Alves, hayata bakış açısının değiştiğini söyledi. Artık mutluluğu futbolda veya büyük paralarda değil, başka şeylerde bulduğunu vurguladı. Eski futbolcunun hapishanede kazandığı 113 avro hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.

Dani Alves, futbol kariyeri boyunca dünyanın en güçlü kulüplerinde oynadı, yüksek maaşlar aldı ve birçok kupa kazandı. Ancak Brezilyalı eski savunma oyuncusu, hayattaki mutluluğu anlama noktasında, hapishanede kazandığı küçük miktarın bile ona milyonlarca avro kazandığı yıllardan daha fazla sevinç verdiğini söyledi.

«Mutlu olmak için artık futbola ihtiyacım yok»

Alves, şimdiki hayatı ve mutluluk hakkındaki düşüncelerinin değiştiğini açıkça ifade etti. Futbol kariyeri boyunca büyük paralar kazanmış olmasına rağmen, bu paraların mutluluğun tek kaynağı olmadığını vurguladı.

«Artık mutlu olmak için futbola ihtiyacım yok. Hayatımdan memnunum. Futbol oynadığım dönemde milyonlarca avro kazandım ama hapishanede 113 avro kazanmak bana milyonlar almaktan daha fazla mutluluk verdi» dedi, The Touchline sayfası Alves'in sözlerini aktardı.

Onun bu sözleri, futbolcunun hayatındaki keskin değişimler ve değer yargıları hakkındaki görüşleriyle bağlantılı olarak tartışılıyor.

Futbolda zengin bir kariyer ve büyük kupalar

Dani Alves, modern futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcularından biri olarak bilinir. Avrupa'da Barcelona, Sevilla, Juventus ve PSG gibi büyük kulüplerde oynadı. Özellikle Katalan ekibindeki dönemi, kariyerinin en başarılı süreçlerinden biriydi.

Brezilya milli takımında da Alves önemli bir yere sahipti. Milli formayla 126 maça çıktı ve sekiz gol attı.

Ancak futbol sahalarındaki başarılar, milyonlarca avro gelir ve büyük kupalardan sonra hayatı tamamen farklı bir yöne evrildi. Alves'in hapishanede kazandığı 113 avro hakkındaki itirafı, insanın mutluluğu her zaman maddi varlık veya şöhretle ölçemeyeceği konusundaki tartışmaları daha da güçlendirebilir.