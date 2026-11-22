Rio de Janeiro'nun ünlü kulübü Flamengo, Brezilya Série A'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Şampiyonanın 36. haftasında en yakın takipçilerinden Palmeiras ile karşılaşan ekip, 1:1'lik beraberlikle altın madalyayı garantilemiş oldu.

Şampiyonluk unvanının korunması ve tarihi 10. kupa

Böylece Flamengo, geçen sezon kazandığı şampiyonluk unvanını başarıyla korudu ve tarihinde 10. kez Brezilya'nın en iyi kulübü oldu. Bu istatistikle Rio de Janeiro devi, Brezilya futbol tarihinde 2. sırada yer alıyor. Mutlak rekor ise 12 şampiyonlukla Palmeiras kulübüne ait.

Avrupa yıldızlarıyla süslü şampiyon kadro

Bu sezonki başarıda, takıma katılan ve Avrupa'nın dev kulüplerinde büyük tecrübe kazanan yıldız futbolcuların katkısı büyük oldu. Flamengo'nun formasını şu ünlü orta saha oyuncuları terletiyor:

Jorginho — Londra'nın Chelsea ve Arsenal kulüplerindeki performansıyla tanınan tecrübeli defansif orta saha oyuncusu;

Saúl Ñíguez — Madrid'in Atlético kulübündeki uzun yıllara dayanan kariyeriyle tanınan İspanyol orta saha oyuncusu;

Lucas Paquetá — Brezilya milli takımının kilit orta saha oyuncularından biri.

Flamengo'nun şampiyonluk sezonu istatistikleri

İstatistikler Detaylar ve gerçekler Turnuva Brezilya Şampiyonası (Série A) Belirleyici maç 36. hafta: Flamengo 1:1 Palmeiras Şampiyonluk zamanı Sezonun bitimine 2 hafta kala Kulüp tarihindeki kupalar 10. şampiyonluk (üst üste 2. sezon) Tarihi tablodaki yer 2. sıra (rekor 12 şampiyonlukla Palmeiras'ta) Kadrodaki ünlü yıldızlar Jorginho, Saúl Ñíguez, Lucas Paquetá

Sizce Jorginho, Saúl ve Lucas Paquetá gibi yıldızlarla dolu mevcut Flamengo, Güney Amerika'nın en büyük kulübü olan Copa Libertadores'i de kazanabilir mi?

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