Flamengo, Brezilya şampiyonu oldu ve 10. şampiyonluğunu resmileştirdi
Rio de Janeiro'nun ünlü kulübü Flamengo, Brezilya Série A'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Şampiyonanın 36. haftasında en yakın takipçilerinden Palmeiras ile karşılaşan ekip, 1:1'lik beraberlikle altın madalyayı garantilemiş oldu.
Şampiyonluk unvanının korunması ve tarihi 10. kupa
Böylece Flamengo, geçen sezon kazandığı şampiyonluk unvanını başarıyla korudu ve tarihinde 10. kez Brezilya'nın en iyi kulübü oldu. Bu istatistikle Rio de Janeiro devi, Brezilya futbol tarihinde 2. sırada yer alıyor. Mutlak rekor ise 12 şampiyonlukla Palmeiras kulübüne ait.
Avrupa yıldızlarıyla süslü şampiyon kadro
Bu sezonki başarıda, takıma katılan ve Avrupa'nın dev kulüplerinde büyük tecrübe kazanan yıldız futbolcuların katkısı büyük oldu. Flamengo'nun formasını şu ünlü orta saha oyuncuları terletiyor:
Jorginho — Londra'nın Chelsea ve Arsenal kulüplerindeki performansıyla tanınan tecrübeli defansif orta saha oyuncusu;
Saúl Ñíguez — Madrid'in Atlético kulübündeki uzun yıllara dayanan kariyeriyle tanınan İspanyol orta saha oyuncusu;
Lucas Paquetá — Brezilya milli takımının kilit orta saha oyuncularından biri.
Flamengo'nun şampiyonluk sezonu istatistikleri
İstatistikler
Detaylar ve gerçekler
Turnuva
Brezilya Şampiyonası (Série A)
Belirleyici maç
36. hafta: Flamengo 1:1 Palmeiras
Şampiyonluk zamanı
Sezonun bitimine 2 hafta kala
Kulüp tarihindeki kupalar
10. şampiyonluk (üst üste 2. sezon)
Tarihi tablodaki yer
2. sıra (rekor 12 şampiyonlukla Palmeiras'ta)
Kadrodaki ünlü yıldızlar
Jorginho, Saúl Ñíguez, Lucas Paquetá
Sizce Jorginho, Saúl ve Lucas Paquetá gibi yıldızlarla dolu mevcut Flamengo, Güney Amerika'nın en büyük kulübü olan Copa Libertadores'i de kazanabilir mi?
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