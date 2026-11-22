Kurumun resmi açıklamasına göre, kızamık testi pozitif çıkan 0-4 yaş arası bir çocuk yaşamını yitirdi. Ailenin mahremiyetini korumak amacıyla çocuğun kesin yaşı ve diğer detaylar açıklanmadı.

Konuyla ilgili açıklama, 20 Kasım'da Virginia Eyaleti Sağlık Departmanı tarafından yapıldı.

ABD'nin Virginia eyaletinde 5 yaşın altındaki bir çocuk, kızamıkla bağlantılı bir vaka sonucu hayatını kaybetti. Bu, eyalette 1978'den bu yana bu hastalıkla bağlantılı kaydedilen ilk ölüm vakasıdır.

Trajedi, eyalette kızamık vakalarının arttığı bir dönemde meydana geldi. Resmi verilere göre, 19 Kasım itibarıyla Virginia'da 2026 yılının başından bu yana 220 kızamık vakası kaydedildi. Bu, 1988'den beri eyaletteki en yüksek rakamdır.

Kaydedilen vakaların 179'u aşılanmamış kişilere ait olup, 39 kişinin aşı durumu bilinmemektedir. Sadece iki hasta kızamığa karşı aşılanmıştır.

Uzmanlar kızamığı önlemede aşının en etkili koruma yöntemi olduğunu vurguluyor. Virginia Sağlık Departmanı da halkı aşı durumlarını kontrol etmeye ve gerekirse tıbbi uzmanlara başvurmaya çağırdı.