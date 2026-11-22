Hindistan'ın Manipur eyaletinde kalitesiz ve sahte alkollü içki tüketimi ağır sonuçlara yol açtı. Şu ana kadar en az 11 kişi hayatını kaybederken, 180'den fazla vatandaş hastaneye kaldırıldı. Mağdurların çoğunda metanol zehirlenmesi belirtileri tespit edildi. Bu durum Reuters tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, yerel üretim alkollü içkiyi tüketen yüzlerce kişi kendilerini kötü hissetmeye başladı. Durumu ağır olan hastalar sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Olaydan haberdar olan eyalet başbakanı Hemchand Yumnam, mağdurların tedavi gördüğü iki hastaneyi ziyaret etti.

Sağlık kuruluşlarının yönetimiyle yaptığı toplantıda, hastalara gerekli yardımın sağlanması konusuna özel dikkat çekti.

«Her iki hastane yönetimine de hastalara kaliteli tıbbi bakım sunulması ve tüm gerekli koşulların oluşturulması talimatını verdim», dedi.

Yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre, hastaneye kaldırılanların çoğunda metanol zehirlenmesi belirtileri gözlemlendi. Hükümet tarafından uzman doktorlar görevlendirildi ve mağdurlar için gerekli ilaçlar temin edildi. Ayrıca olayın nedenlerini belirlemek ve zehirlenme vakalarını incelemek için çalışmalar yürütülüyor.

Sahte alkollü içkilerle ilgili trajediler daha önce de yaşanmıştı

Bu tür kitlesel zehirlenme vakaları sadece Hindistan'da değil, diğer ülkelerde de kaydedilmiştir.

Özellikle 2025 yılında Rusya'da sahte alkollü içki tüketimi sonucunda 45 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl Türkiye'de de kaçak alkolden zehirlenme sonucu 33 kişi yaşamını yitirdi. Bunların 14'ü Özbekistan vatandaşıydı.

Bunun yanı sıra 2024 yılında Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde alkollü içki içeriğindeki metanolden zehirlenme sonucu 54 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, metanol ile kirlenmiş alkollü içkilerin insan hayatı için son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor. Manipur'daki son trajedi, kalitesiz ve sahte ürünlerin denetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.