Boca Juniors finalda Atlético Mineiro'yu yenerek Copa Sudamericana şampiyonu oldu
Arjantin'in efsanevi kulübü Boca Juniors, 2026 Copa Sudamericana sezonunda kupanın sahibi oldu. Buenos Aires ekibi, final maçında Brezilya temsilcisi Atlético Mineiro'yu 2-0'lık skorla mağlup ederek zafere ulaştı.
Tarihi 3. şampiyonluk ve 21 yıllık bekleyiş
Maçın her iki yarısında da birer gol bulan Arjantinliler, rakiplerine şans tanımadı. Böylece Boca Juniors, 21 yıllık uzun bir aradan sonra bu prestijli turnuvanın zirvesine geri döndü ve tarihinde üçüncü kez Copa Sudamericana şampiyonu oldu (daha önce 2004 ve 2005 yıllarında kupayı kazanmıştı).
Arjantin hegemonyası ve Brezilya kulüplerinin 6 yıllık şanssızlığı
Bu final, Güney Amerika kulüp futbolundaki iki önemli eğilimi bir kez daha doğruladı:
Arjantin'in üst üste 3. zaferi: Son üç sezonda Copa Sudamericana kupası sadece Arjantin takımlarına gitti; önceki iki yılda Racing ve Lanús şampiyon olmuştu.
Brezilya'nın 'final laneti': Son 6 yıl boyunca turnuva finallerinde sadece Brezilya kulüpleri mağlup oldu. Bu süreçte Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro ve iki kez Atlético Mineiro final maçlarında sahadan boynu bükük ayrıldı.
2026 Copa Sudamericana finali ve tarihi istatistikler
Göstergeler
Detaylar ve gerçekler
Final maçı
Boca Juniors 2-0 Atlético Mineiro
Gol dağılımı
İlk yarıda 1 gol, ikinci yarıda 1 gol
Boca Juniors şampiyonlukları
3. şampiyonluk (2004, 2005, 2026)
Arjantin serisi
Son 3 yılda 3 farklı şampiyon (Racing, Lanús, Boca Juniors)
Brezilya anti-rekoru
Son 6 finalin tamamında mağlubiyet
Sizce Güney Amerika'nın ikinci büyük kulüp turnuvasında Arjantin takımlarının bu üstünlüğü neye bağlı; taktik disiplin mi yoksa finallerdeki karakter mi?
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