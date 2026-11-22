Arjantin'in efsanevi kulübü Boca Juniors, 2026 Copa Sudamericana sezonunda kupanın sahibi oldu. Buenos Aires ekibi, final maçında Brezilya temsilcisi Atlético Mineiro'yu 2-0'lık skorla mağlup ederek zafere ulaştı.

Tarihi 3. şampiyonluk ve 21 yıllık bekleyiş

Maçın her iki yarısında da birer gol bulan Arjantinliler, rakiplerine şans tanımadı. Böylece Boca Juniors, 21 yıllık uzun bir aradan sonra bu prestijli turnuvanın zirvesine geri döndü ve tarihinde üçüncü kez Copa Sudamericana şampiyonu oldu (daha önce 2004 ve 2005 yıllarında kupayı kazanmıştı).

Arjantin hegemonyası ve Brezilya kulüplerinin 6 yıllık şanssızlığı

Bu final, Güney Amerika kulüp futbolundaki iki önemli eğilimi bir kez daha doğruladı:

Arjantin'in üst üste 3. zaferi: Son üç sezonda Copa Sudamericana kupası sadece Arjantin takımlarına gitti; önceki iki yılda Racing ve Lanús şampiyon olmuştu.

Brezilya'nın 'final laneti': Son 6 yıl boyunca turnuva finallerinde sadece Brezilya kulüpleri mağlup oldu. Bu süreçte Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro ve iki kez Atlético Mineiro final maçlarında sahadan boynu bükük ayrıldı.

2026 Copa Sudamericana finali ve tarihi istatistikler

Göstergeler Detaylar ve gerçekler Final maçı Boca Juniors 2-0 Atlético Mineiro Gol dağılımı İlk yarıda 1 gol, ikinci yarıda 1 gol Boca Juniors şampiyonlukları 3. şampiyonluk (2004, 2005, 2026) Arjantin serisi Son 3 yılda 3 farklı şampiyon (Racing, Lanús, Boca Juniors) Brezilya anti-rekoru Son 6 finalin tamamında mağlubiyet

Sizce Güney Amerika'nın ikinci büyük kulüp turnuvasında Arjantin takımlarının bu üstünlüğü neye bağlı; taktik disiplin mi yoksa finallerdeki karakter mi?

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