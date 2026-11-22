Belgelerde, Kasım 1957'de Teksas'ın Levelland şehri yakınlarında gözlemlenen sıra dışı bir olaydan da bahsediliyor. Birkaç tanık, gökyüzünde parlak oval ve yuvarlak nesneler gördüklerini bildirdi. İlginç olan ise, aynı anda bazı araçların motorlarının durması, farlarının ve radyolarının çalışmamasıydı.

Yeni videoların bazıları Orta Doğu'da çekildi. 2020 yılına ait kayıtlardan birinde, tanker veya uçak gemisine benzeyen bir geminin arka planında hareket eden tanımlanamayan bir nesne görülüyor. Ocak 2026 tarihli videoda ise hareket eden birkaç nesne yer alıyor. 20 saniyelik bir başka kayıt ise askeri bir platformun kızılötesi sensörü aracılığıyla alındı ve nesnenin sağdan sola doğru uçtuğu görülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı, 20 Kasım'da tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve sıra dışı olaylarla ilgili gizliliği kaldırılmış yeni materyaller yayınladı. Sekizinci set, 40 belge ve üç video kaydından oluşuyor.

ABD Hava Kuvvetleri bu raporlardan altısını inceledi. Olay kamuoyuna duyurulduktan sonra birkaç gün içinde yüzlerce benzer başvuru geldi. Askeri yetkililer, olası bir neden olarak küresel şimşek gibi nadir atmosferik olayları işaret etti. Ancak dünya dışı araçlara dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

Japonya yakınlarındaki tanımlanamayan aracın hızı şaşkına çevirdi

Materyallerden bir diğeri, Japonya yakınlarında tanımlanamayan yarım küre şeklinde bir nesne gören Amerikalı bir askeri pilotun ifadesini içeriyor. Rapora göre, uçak nesneye yaklaşık dokuz kilometre yaklaştığında, nesne aniden hızlanarak saatte 3333 kilometre hıza ulaştı.

Ancak yer radarları bu hedefi tespit etmedi ve ikinci pilot da onu görmediğini belirtti.

Ayrıca, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) 1950'lerin başlarına ait belgelerinde, ABD'de UFO gözlemleriyle ilgili yaklaşık 1500 raporun kaydedildiği ve bunların yaklaşık yüzde 20'sinin açıklanamadığı belirtiliyor.

CIA belgelerinde, toplumun UFO'lara olan ilgisinin psikolojik operasyonlarda kullanılma imkanları da tartışıldı. Bununla birlikte, bu tür raporların artışının Amerikan iletişim sistemlerine aşırı yük bindirmemesi gerektiği vurgulandı.

Pentagon tarafından yayınlanan materyaller, farklı dönemlerde gözlemlenen tanımlanamayan nesneler hakkında bilgiler sunuyor. Ancak bunların kökenini ve doğasını doğrulayan nihai bir bilimsel sonuç henüz mevcut değil.