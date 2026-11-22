Özbekistan milli takımı forveti Igor Sergeyev İran'ın Persepolis kulübü ile çıktığı hazırlık maçında hat-trick yaptı.

Bu karşılaşmada Persepolis Kia takımını 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sergeyev'in üç golünün yanı sıra Muhammedrıza Mirşafiyan, Emirhüseyin Mahmudi, Muhammedhüseyin Sadıki ve Yasin Selmani de rakip fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkıda bulundu.

Antrenmanlar ve kulüp bilgileri

İran Ligi'nin 13. haftasında Paykan'a karşı oynanan ve 3-0 galibiyetle sonuçlanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular, bu hazırlık maçı öncesinde toparlanma antrenmanı yaptı.

Gösterge / Bilgi Detaylar Maç ve sonuç Persepolis — Kia 7-0 (hazırlık maçı) Hat-trick yapan oyuncu Igor Sergeyev (Özbekistan milli takımı forveti) Diğer gol atanlar Muhammedrıza Mirşafiyan, Emirhüseyin Mahmudi, Muhammedhüseyin Sadıki, Yasin Selmani Ligdeki son maç İran Ligi 13. hafta: Paykan karşısında 3-0 galibiyet Kia kulübünün sahibi Mehdi Mahdavikia (İran milli takımı ve Hamburg'un eski futbolcusu)

Bilgi olarak, Kia kulübü İran milli takımı ve Almanya'nın Hamburg kulübünün eski futbolcusu Mehdi Mahdavikia'ya aittir.

Sizce hazırlık maçındaki hat-trick, Igor Sergeyev'in İran Ligi ve kupa maçlarındaki performansını artırmasına yardımcı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz!