Igor Sergeyev Persepolis formasıyla hat-trick yaptı, kulüp 7-0 kazandı
Özbekistan milli takımı forveti Igor Sergeyev İran'ın Persepolis kulübü ile çıktığı hazırlık maçında hat-trick yaptı.
Bu karşılaşmada Persepolis Kia takımını 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sergeyev'in üç golünün yanı sıra Muhammedrıza Mirşafiyan, Emirhüseyin Mahmudi, Muhammedhüseyin Sadıki ve Yasin Selmani de rakip fileleri havalandırarak farklı galibiyete katkıda bulundu.
Antrenmanlar ve kulüp bilgileri
İran Ligi'nin 13. haftasında Paykan'a karşı oynanan ve 3-0 galibiyetle sonuçlanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular, bu hazırlık maçı öncesinde toparlanma antrenmanı yaptı.
Gösterge / Bilgi
Detaylar
Maç ve sonuç
Persepolis — Kia 7-0 (hazırlık maçı)
Hat-trick yapan oyuncu
Igor Sergeyev (Özbekistan milli takımı forveti)
Diğer gol atanlar
Muhammedrıza Mirşafiyan, Emirhüseyin Mahmudi, Muhammedhüseyin Sadıki, Yasin Selmani
Ligdeki son maç
İran Ligi 13. hafta: Paykan karşısında 3-0 galibiyet
Kia kulübünün sahibi
Mehdi Mahdavikia (İran milli takımı ve Hamburg'un eski futbolcusu)
Bilgi olarak, Kia kulübü İran milli takımı ve Almanya'nın Hamburg kulübünün eski futbolcusu Mehdi Mahdavikia'ya aittir.
Sizce hazırlık maçındaki hat-trick, Igor Sergeyev'in İran Ligi ve kupa maçlarındaki performansını artırmasına yardımcı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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