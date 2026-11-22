Haaland, Manchester City'nin galibiyet hasretinin ardından taraftarlara seslendi
Manchester City'nin İngiltere Premier Lig'deki başarısız serisi devam ediyor. Fulham ile 1-1 berabere kaldıktan sonra takımın forveti Erling Haaland, sosyal medya üzerinden taraftarlara seslenerek kulübü bekleyen önemli bir hafta olduğunu vurguladı.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Fulham ile oynadığı maçta da galibiyete ulaşamadı. Bu beraberlik, Manchester ekibinin ligdeki galibiyet hasretini üst üste dört maça çıkardı.
Fulham karşılaşması öncesinde "City" ligde üst üste üç mağlubiyet almıştı. Bu nedenle, bir sonraki maçta kaybedilen puanlar takım için ciddi bir darbe oldu.
Haaland taraftarlara ne dedi?
Fulham maçının ardından Erling Haaland, X sosyal medya hesabından takımın aldığı sonuçtan duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. Norveçli golcü, taraftarların desteği için teşekkür ederek dikkatini önündeki önemli maçlara çevirdi.
"Dün yeterince iyi oynayamadık. Artık önemli bir haftaya odaklanma zamanı. Bizi desteklemeye devam ettiğiniz için teşekkürler," diye yazdı Haaland.
Haaland'ın mesajı, takımın mevcut durumdan çıkmaya ve sonraki maçlara hazırlanmaya çalıştığını gösteriyor. Manchester City için ligdeki puan kayıpları göz önüne alındığında, önümüzdeki maçlar özel bir önem taşıyor.
Manchester City'yi Arsenal'e karşı zorlu bir maç bekliyor
Premier Lig'in 11. haftasından sonra Manchester City, 22 puanla puan tablosunda 3. sırada yer alıyor. Takım, zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek için sonraki maçlarda galibiyet serisine dönmek zorunda.
"City", 12. haftada 29 Kasım'da Arsenal ile karşılaşacak. Bu mücadele, şampiyonluk yarışı açısından kritik bir öneme sahip olabilir.
Haaland ve takım arkadaşları için artık temel görev; galibiyet hasretini bitirmek, taraftarların güvenini yeniden kazanmak ve bir sonraki önemli maçta olumlu bir sonuç almaktır.
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