Manchester City'nin İngiltere Premier Lig'deki başarısız serisi devam ediyor. Fulham ile 1-1 berabere kaldıktan sonra takımın forveti Erling Haaland, sosyal medya üzerinden taraftarlara seslenerek kulübü bekleyen önemli bir hafta olduğunu vurguladı.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Fulham ile oynadığı maçta da galibiyete ulaşamadı. Bu beraberlik, Manchester ekibinin ligdeki galibiyet hasretini üst üste dört maça çıkardı.

Fulham karşılaşması öncesinde "City" ligde üst üste üç mağlubiyet almıştı. Bu nedenle, bir sonraki maçta kaybedilen puanlar takım için ciddi bir darbe oldu.

Haaland taraftarlara ne dedi?

Fulham maçının ardından Erling Haaland, X sosyal medya hesabından takımın aldığı sonuçtan duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. Norveçli golcü, taraftarların desteği için teşekkür ederek dikkatini önündeki önemli maçlara çevirdi.