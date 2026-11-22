Peru havaalanında Almanya'ya kaçırılması planlanan üç bavul görevlilerin dikkatini çekti. Bagajlar kontrol edildiğinde, içlerinde 3000'den fazla tarantulanın saklandığı ortaya çıktı.

Nadir bulunan örümceklerin bavullara kirli çorapların arasına yerleştirildiği bildirildi. Bu yöntemle havaalanı kontrolünden geçirilmeye çalışıldılar.

Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Tarantulaların nereye ve hangi amaçla götürüldüğüne dair henüz ek bir bilgi verilmedi.

Bu durum, havaalanlarında yasa dışı hayvan ticaretine karşı denetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.