Deontay Wilder'ın 11 Aralık'ta yapacağı maç için rakibi henüz belli değil. Daha önce Amerikalı boksörün karşısına çıkması muhtemel isim olarak Bakhodir Jalolov gündeme gelmişti. Şimdi ise eski İngiliz boksör Dillian Whyte da bu maç için aday olarak ortaya çıktı. Uzun süredir Wilder ile kozlarını paylaşmak isteyen Whyte, teklif gelmesi halinde hemen kabul edeceğini belirtti.

Dillian Whyte, Wilder ile dövüşmeye hazır

WBC geçici şampiyonluk unvanını kazanan eski boksör Dillian Whyte, 11 Aralık'ta ağır sıklet eski WBC şampiyonu Deontay Wilder ile dövüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bu durum, Jai Opetaia'nın antrenman kampında sakatlanmasının ardından ortaya çıktı. Sonuç olarak Wilder, planlanan maç için rakipsiz kaldı.

Whyte ise bu fırsatı değerlendirmeye hazır. Sky Sports, boksörün açıklamalarına yer verdi.

«Eğer iyi bir dövüş istiyorlarsa, ben hazırım. Onunla dövüşmek için uzun süredir çabalıyorum ve onu yenebileceğime her zaman inandım.

Yumrukları çok güçlü, kendisi dayanıklı, hızlı vesaire. Ancak kazanmak için gerekli zihinsel hazırlığa ve ona sorun yaratacak bir stile sahip olduğumu düşünüyorum», dedi İngiliz boksör.