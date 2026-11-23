Bakhodir Jalolov'un rakibi değişebilir: Whyte, Wilder ile dövüşmeye hazır olduğunu söyledi
Deontay Wilder'ın 11 Aralık'ta yapacağı maç için rakibi henüz belli değil. Daha önce Amerikalı boksörün karşısına çıkması muhtemel isim olarak Bakhodir Jalolov gündeme gelmişti. Şimdi ise eski İngiliz boksör Dillian Whyte da bu maç için aday olarak ortaya çıktı. Uzun süredir Wilder ile kozlarını paylaşmak isteyen Whyte, teklif gelmesi halinde hemen kabul edeceğini belirtti.
Dillian Whyte, Wilder ile dövüşmeye hazır
WBC geçici şampiyonluk unvanını kazanan eski boksör Dillian Whyte, 11 Aralık'ta ağır sıklet eski WBC şampiyonu Deontay Wilder ile dövüşmeye hazır olduğunu açıkladı.
Bu durum, Jai Opetaia'nın antrenman kampında sakatlanmasının ardından ortaya çıktı. Sonuç olarak Wilder, planlanan maç için rakipsiz kaldı.
Whyte ise bu fırsatı değerlendirmeye hazır. Sky Sports, boksörün açıklamalarına yer verdi.
«Eğer iyi bir dövüş istiyorlarsa, ben hazırım. Onunla dövüşmek için uzun süredir çabalıyorum ve onu yenebileceğime her zaman inandım.
Yumrukları çok güçlü, kendisi dayanıklı, hızlı vesaire. Ancak kazanmak için gerekli zihinsel hazırlığa ve ona sorun yaratacak bir stile sahip olduğumu düşünüyorum», dedi İngiliz boksör.
«Sadece haber versinler»: Whyte dövüşe hazır olduğunu bildirdi
Dillian Whyte, şu anda başka bir maça hazırlandığını belirtti. Bu müsabakanın, Wilder ile olası karşılaşmadan bir hafta sonra yapılması planlanıyor.
Bu nedenle boksör, fiziksel durumunun iyi olduğunu ve 11 Aralık'ta ringe çıkma imkanına sahip olduğunu söyledi.
«Şu anda bu maçtan bir hafta sonra yapılması gereken bir dövüşe hazırlanıyorum. Bu yüzden fiziksel durumum iyi. Eğer ihtiyaçları varsa, ben hazırım — sadece haber versinler», diye ekledi Whyte.
Bakhodir Jalolov da Wilder'a rakip olabilir mi?
Dikkat çekici bir nokta olarak, Dillian Whyte'ın açıklamasından önce, 11 Aralık'ta Deontay Wilder ile dövüşmesi için vatandaşımız Bakhodir Jalolov'a da teklif yapıldığına dair haberler yayılmıştı.
Böylece, Amerikalı eski dünya şampiyonunun olası rakipleri arasında Özbek boksör ve İngiliz ağır sıklet temsilcisinin isimleri geçiyor.
Ancak Wilder'ın tam olarak kiminle dövüşeceği henüz resmen açıklanmadı. Dillian Whyte'ın teklifi mi kabul edilecek yoksa Bakhodir Jalolov ile görüşmeler mi devam edecek — bu soru cevapsız kalmaya devam ediyor.
Eğer Jalolov ve Whyte'ın adaylıkları gerçekten değerlendiriliyorsa, Wilder'ın bir sonraki rakibi hakkındaki kararın boks hayranları için büyük bir ilgi uyandıracağı aşikar.
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