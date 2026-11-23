Gukesh, Sindarov ile karşılaşması öncesinde ne dedi? Cevabı satranç hayranlarının dikkatini çekti
Mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju, Cenevre'deki basın toplantısında hedefini açıkça belirtti. Hintli büyükusta, dünya şampiyonluğu unvanını korumak için değil, onu bir kez daha kazanmak için geldiğini söyledi. Şimdi önünde Özbekistan'ın genç yıldızı Javokhir Sindarov duruyor.
Gukesh şampiyonluk tacını Hindistan'a götürmek istiyor
Cenevre'deki BM Milletler Sarayı'nda 2026 dünya şampiyonluğu için Javokhir Sindarov ve Gukesh Dommaradju arasındaki maç öncesinde resmi basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda mevcut dünya şampiyonu Hintli büyükusta Gukesh, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisinin belirttiğine göre, ana hedefi şampiyonluk unvanını korumakla sınırlı değil. Gukesh, dünya şampiyonu statüsünü bir kez daha kanıtlamak ve şampiyonluk tacını Hindistan'a götürmek istiyor.
Gazetecilerden biri, unvanı korumanın onu ilk kez kazanmaktan daha zor olup olmadığını sordu. Hintli satranç oyuncusu ise bu soruya kısa ama kararlı bir yanıt verdi.
«Ben buraya bir şeyi korumaya gelmedim. Ben unvanı yeniden kazanmak için buradayım» dedi Gukesh.
Sindarov'u mevcut dünya şampiyonuna karşı zorlu bir sınav bekliyor
Gukesh'in bu açıklaması, Cenevre'deki hedefinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ancak mevcut şampiyonun planlarını gerçekleştirmesi için Javokhir Sindarov engelini aşması gerekecek.
Özbek büyükusta, Adaylar Turnuvası'ndaki başarılı performansı sayesinde dünya şampiyonluğu için mücadele etme hakkı kazandı. Şimdi satranç dünyasının en büyük ödülü için mevcut şampiyonla karşılaşacak.
Sindarov daha önce şansları 50:50 olarak değerlendirmişti. Ona göre, 14 oyundan oluşan uzun ve karmaşık bir mücadelede her türlü sonuç alınabilir.
Dünya şampiyonluğu maçı ne zaman başlayacak?
Javokhir Sindarov ile Gukesh Dommaradju arasındaki dünya şampiyonluğu maçı 24 Kasım'da Taşkent saatiyle 19:00'da başlayacak.
Mücadele, İsviçre'nin Cenevre şehri yakınlarındaki Cologny bölgesinde, Fondation Martin Bodmer müzesinde gerçekleştirilecek. Satranç oyuncuları klasik formatta 14 oyunda güçlerini sınayacaklar.
Ana oyunlardan sonra skor eşit kalırsa, 12 Aralık'ta eşitlik bozma (tie-break) maçları düzenlenecek. Son klasik oyun ise 11 Aralık tarihine planlandı.
Şimdi satranç hayranlarını tek bir büyük soru meraklandırıyor: Gukesh şampiyonluk tacını Hindistan'a mı götürecek, yoksa Javokhir Sindarov Özbek satranç tarihinde yeni bir sayfa mı açacak?
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