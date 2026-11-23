Mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaradju, Cenevre'deki basın toplantısında hedefini açıkça belirtti. Hintli büyükusta, dünya şampiyonluğu unvanını korumak için değil, onu bir kez daha kazanmak için geldiğini söyledi. Şimdi önünde Özbekistan'ın genç yıldızı Javokhir Sindarov duruyor.

Gukesh şampiyonluk tacını Hindistan'a götürmek istiyor

Cenevre'deki BM Milletler Sarayı'nda 2026 dünya şampiyonluğu için Javokhir Sindarov ve Gukesh Dommaradju arasındaki maç öncesinde resmi basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda mevcut dünya şampiyonu Hintli büyükusta Gukesh, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisinin belirttiğine göre, ana hedefi şampiyonluk unvanını korumakla sınırlı değil. Gukesh, dünya şampiyonu statüsünü bir kez daha kanıtlamak ve şampiyonluk tacını Hindistan'a götürmek istiyor.

Gazetecilerden biri, unvanı korumanın onu ilk kez kazanmaktan daha zor olup olmadığını sordu. Hintli satranç oyuncusu ise bu soruya kısa ama kararlı bir yanıt verdi.