Liverpool'un Manchester Unitedkarşısındaki 4-0'lık farklı galibiyetinin ardından teknik direktör Andoni Iraola, takımın iki önemli oyuncusu Florian Wirtz ve Rio Ngumoha hakkında özel açıklamalarda bulundu. Alman orta sahanın mevcut formundan memnuniyetini dile getiren teknik adam, genç forvetin potansiyelini de övdü. Ancak şampiyonluk yarışı söz konusu olduğunda Iraola, sonuç çıkarmak için henüz erken olduğunu vurguladı. Wirtz, Liverpool hücumuna yeni boyutlar kazandırıyor İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Merseyside ekibinin teknik direktörü Andoni Iraola, Sky Sports'a verdiği röportajda oyuncularının performansını değerlendirdi. Teknik direktör, özellikle Florian Wirtz'in performansından duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Alman oyuncunun harika bir form yakaladığını belirten Iraola, takımın bu seviyeyi mümkün olduğunca uzun süre korumasını istediklerini ifade etti. Iraola, Wirtz'in sahadaki görevinin sadece gol atmakla sınırlı olmadığını belirtti. Oyuncunun rakip savunmayı aşma, savunma arkasına isabetli paslar atma ve oyun temposunu kontrol etme konularında kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

«10 kişi kalan bir takıma karşı oynarken, Wirtz gibi oyunu kontrol edebilen ve savunma arkasına atılacak pasları görebilen oyunculara ihtiyacınız var. Ayrıca hücumlara giderek daha fazla katılıyor. Sadece gol atmakla kalmıyor, rakip kalede sürekli tehlike yaratıyor. Bize hücumda ekstra opsiyonlar sunuyor ve performansından çok memnunum», dedi. Iraola, Rio Ngumoha'ya da övgüler yağdırdı Liverpool hocası, genç yetenek Rio Ngumoha'ya da ayrı bir parantez açtı. Iraola'ya göre, Ngumoha'ya kanatta uygun alanlar yaratıldığında, onu durdurmak rakip savunmacılar için oldukça zor. Özellikle rakip takımın kanat bekine yeterince destek veremediği durumlarda, genç oyuncunun bireysel yetenekleri daha da belirginleşiyor. «Eğer Rio için rakip oyuncuların kendi beklerine yardım edemediği pozisyonlar yaratabilirsek, onu durdurmak çok zor, özellikle ceza sahası içinde. Bence harika bir maç çıkardı. Rio ve Florian gibi oyuncular, takım oyunu kontrol edip topa daha fazla sahip olduğunda kendi yeteneklerini sergileyebiliyorlar», dedi. Teknik direktörün bu ifadeleri, Wirtz ve Ngumoha gibi oyuncuların takım hücumlarındaki önemini gözler önüne seriyor. Onlar sadece bireysel aksiyonlarıyla değil, takımın oyun kurgusuyla da rakip kalede tehlike yaratabiliyorlar. Liverpool şampiyonluk için yarışacak mı? Iraola aceleci değil Röportaj sırasında Iraola'ya Liverpool'un bu sezon şampiyonluk şansı hakkında da sorular yöneltildi.