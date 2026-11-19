Kazakistan Ceza Kanunu'nun 176. maddesi (casusluk) uyarınca İkboljon Koraboyev'e 10 yıl hapis cezası verildi. İlgili madde, casusluk suçu için 10 yıldan 15 yıla kadar hapis öngörüyor.

Akademik ilgi alanları bölgesel entegrasyon, jeoekonomi ve Orta Asya'da stratejik öneme sahip kritik maden kaynakları ile ilgili konuları kapsıyordu.

Kazakistan mahkemesi, Özbekistan vatandaşı ve uluslararası ilişkiler profesörü İkboljon Koraboyev'i casuslukla suçlayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gizlilik içinde yürütülen duruşma süreci ve davanın detayları kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Profesörün ailesi, kararı kendi kaynakları aracılığıyla öğrendiklerini belirterek, temyiz yoluna başvurmayı ve beraat etmesini sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Bu gelişme, Kazakistan'ın KazTAG ajansı tarafından duyuruldu.

Dava süreci kapalı oturumla gerçekleştirildi. Buna gerekçe olarak dava dosyalarında devlet sırrı niteliğinde bilgilerin bulunması gösterildi.

Şu ana kadar Kazakistan'ın resmi makamları ve yargı organları ile Özbekistan hükümeti, karar hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Suçlamanın detayları ve deliller açıklanmadı

Profesörün yakınları, kararı kendi kaynakları aracılığıyla öğrendiklerini belirtti. Aile, soruşturma dosyalarını inceleme imkanları olmadığını, suçlamanın hangi devletin çıkarları için yapıldığına veya hangi delillere dayandırıldığına dair bilgilerinin bulunmadığını ifade etti.

Koraboyev tutuklandığında, kolluk kuvvetleri tarafından bilgilerin Özbekistan'ın Astana'daki konsolosluk veya büyükelçilik çalışanlarına aktarılmasıyla ilgili bir versiyonun gündeme getirildiği yönünde haberler yayılmıştı. Ancak bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı.

Profesörün meslektaşları ise onun kritik madenler üzerine yaptığı bilimsel araştırmalarda sadece açık kaynakları kullandığını vurguluyor.

Bilim insanı suçlamaları kabul etmedi, ailesi karara itiraz edecek

İkboljon Koraboyev kendisini suçlu bulmuyor. Ailesi, mahkeme kararına karşı temyiz başvurusunda bulunacaklarını ve profesörün tamamen beraat etmesini sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Şu an için davanın tam içeriği, mahkemeye sunulan deliller ve kararın ayrıntılı gerekçeleri kamuoyuna açık değil.

Bu nedenle, profesöre yöneltilen suçlamalar ve davanın bazı detayları hakkındaki haberleri, resmi olarak doğrulanmış bilgilerden ayırt etmek önemlidir.